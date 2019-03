Luis Enrique: "No necesito hablar con ningún entrenador sobre un jugador"

Publicado 15/03/2019 13:50:13 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, eludió hablar de las ausencias en su lista de 23 convocados para los partidos ante Noruega y Malta, entre ellos la de Isco Alarcón, dejando claro que tiene "suficientes fuentes de información" para saber cómo están los jugadores y que por ello no necesita "hablar con ningún entrenador".

"No tengo nada que decir de los que no están, es un día muy feliz para los que están en la lista", zanjó Luis Enrique preguntado por la ausencia de Isco de la lista, esquivando también opinar sobre la posibilidad de que Gerard Piqué sí juegue con la selección catalana.

En la comparación del malagueño con Dani Ceballos y Marco Asensio, el asturiano recordó que valoran "todas las circunstancias de cada jugador" y que se fijan "en cada detalle". "No son conscientes del rigor con el que miramos todo", advirtió.

"En su caso (Ceballos y Asensio), las veces que les he visto jugar lo han hecho con buena actitud y ganas, y considero que son jóvenes y muy importantes. Tenemos confianza en que puedan mejorar su nivel", añadió, puntualizando que le gustaría también que los "jugadores españoles jugasen muchos más minutos". "Pero en los clubes grandes es difícil porque hay mucha competencia y extranjeros", aclaró.

Además, insistió en que no llama "a nadie" que no entre en una lista. "A no ser que haya que anunciar algo diferente". "No hago una excepción con nadie", sentenció. "En estos últimos cuatro meses no he hablado con ningún entrenador, no lo necesito, tengo muchas fuentes de información y sé como entrenan los jugadores y también hago por enterarme qué actitud tiene. No entiendo que tenga esa necesidad, además en el caso de los entrenadores de alto nivel, bastante tienen con sus cosas para que venga el seleccionador a añadir alguna cosa más", subrayó.

"Valoro a cada jugador sin importarme la edad que tenga o el equipo en el que juegue, me interesa sólo el rendimiento. Cuanto más tenga para elegir, mejor, y eso me vale para cualquier jugador", aseguró cuestionado también por el estado de forma de Iker Casillas.

"REVOLUCIÓN SUENA FEO"

El técnico asturiano señaló que han hecho un "seguimiento exhaustivo de todos los jugadores que puedan estar en convocatoria y con muchas cosas a valorar". "Somos conscientes de que sólo pueden estar 23 y que hay otros que no han venido y podrían estar, pero mi objetivo es el de seleccionar a los mejores y estoy contento de como me ha quedado la lista", indicó, confirmando que maneja desde su llegada "una prelista con 62 jugadores".

"Revolución suena feo, vamos a evolucionar", replicó ante los numerosos cambios realizados. "Va a depender de los jugadores (el seguir en otras listas). Me encanta ese sentimiento de llegar aquí para darlo todo para continuar porque eso nos va a hacer mejorar", remarcó el seleccionador.

Este reconoció que "hay un poco de todo" a la hora de hacer sus listas. "No sé si intocables se puede decir, pero todo influye. No se trata de hacer una lista con la gente que me caiga bien o para evitar polémicas, se trata de que los que vengan trasladen la idea que queremos y nos den un buen resultado", detalló.

De momento lleva más de 40 jugadores citados en sus listas. "Seguramente que se irá ampliando, aunque ya sean partidos oficiales y nos juguemos estar en una Eurocopa porque estamos en fase de evolucionar y mucha competencia ayuda a que el nivel suba", avisó, resaltando que en las concentraciones "hay muchos detalles que puedes apreciar de manera clara".

Luis Enrique se refirió a la faceta ofensiva de su equipo, admitiendo que "claramente hay una relación entre como se ataca para como se defiende y esa idea debe ser conjunta y equilibrada". "Tenemos que atacar de una manera más ordenada para defender también en ese aspecto", comentó.

"Hemos tenido mucho tiempo para analizar y valorar todo. El 'problema' es que de una a otra lista ha habido muchos cambios por lesiones o propias decisiones. Vamos a hacer una especie de valoración general de donde estamos y hasta donde hemos llegado, y luego buscar con los jugadores objetivos claros centrándonos en estos dos rivales", agregó.

El asturiano no escondió que no se trata sólo de "llevar una idea adelante sino que tenga resultados". "Errores hemos cometido muchos. La teoría es muy fácil y luego hay que llevarla a cabo, pero estoy satisfecho de lo que vimos en los primeros seis partidos en cuanto a actitud y comportamiento, que es la base para crecer y modular de forma mas detallada lo que queremos", concluyó.