Luis Enrique: "El partido de Barcelona es una final; hay que ganarlo"

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró tras perder contra el FC Barcelona en el Parc des Princes por 2-3, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que cree en la remontada y que afrontarán el duelo de vuelta en Barcelona como si fuera una final que hay que ganar, con confianza de que los detalles caerán de su lado en Montjuïc.

"Hemos estado bien a nivel emocional. Cuando encajas un gol en casa es momento de duda, delicado, pero es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Vamos a plantear el partido de Barcelona como una final; hay que ganarlo. Pero felicito al Barça por el partido hecho, por la victoria. Podíamos haber encontrado otro resultado, pero lo aceptamos y pensamos ya solo en Barcelona", aseguró en rueda de prensa tras el partido.

Luis Enrique reconoció que todas las derrotas "duelen y molestan". "El partido ha tenido altos y bajos. Hemos empezado bien, pero a raíz del 0-1 han entrado dudas y hemos tenido problemas para presionar. El Barça es un equipo de mucha calidad. Al descanso hemos cambiado cosas y le hemos dado la vuelta al partido y evitado que el rival nos volviera a hacer daño. Pero en una jugada maravillosa nos han hecho el 2-2, en un córner el 2-3 y hemos tenido dos palos. Un partido de sube y baja al final el resultado es malo para nosotros", resumió.

"Entiendo las ganas que pueda tener alguien de destrozarlo todo. Pero ese no es nuestro caso. No tenemos nada con lo que especular. Ahora mismo estamos eliminados. Tenemos que ir a ganar. Espero estar más acertado en los detalles porque solo nos vale la victoria. El resultado es éste, no digo que sea injusto porque es el que es. Fue cosa de detalles y esperamos que en la vuelta caigan de nuestro lado", añadió.

Además, demostró tener confianza en su equipo. "No tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Ese es el objetivo. En Liga no conocemos la derrota fuera de casa, jugamos igual en casa que fuera. Quedan días para ese partido y dependemos de ganar ese partido. Que los goles fuera de casa no valgan doble nos beneficia, en este sentido", reconoció.

Preguntado por el partido de Kylian Mbappé, muy discreto, no quiso entrar a valorar la actuación de su delantero estrella. "No hablo individualmente de un jugador, y menos tras una derrota. Estoy satisfecho de lo visto, con muchas cosas a mejorar. El entrenador es el máximo responsable. Lo siento así", opinó.

También defendió sus decisiones para confeccionar el once inicial y los cambios, aunque no estuvieran acertadas. "La única persona que repasa todos los partidos soy yo, por eso soy entrenador y por eso llevo trabajando tantos años. He pensado que esos eran los mejores. El resultado desacredita mis decisiones pero acepto de buen grado lo que conlleva la derrota. Soy un buen deportista, felicito al rival, han hecho un gran partido y han ganado y ya me preparo para el siguiente", asestó.