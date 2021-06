Luis Enrique: "El titular lo pongo yo: 'Enjoy football'"

"No conozco a un entrenador que no admire a Morata, tenemos que valorar que sea español"

El seleccionador nacional admite que deben corregir los errores que llevaron a la prórroga: "Mi equipo defiende con balón"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, celebró la clasificación de 'la Roja' para los cuartos de final de la Eurocopa al imponerse (3-5) a Croacia en Copenhague en la prórroga, expresó su "admiración" por el delantero Álvaro Morata y admitió que no deben volver a cometer los errores de los diez últimos minutos.

"Hemos llevado el peso del partido y no nos han generado nada hasta que encajamos el gol. Nos hemos rehecho, empatamos y, a partir de ahí, veíamos que seguiamos generando acciones. El partido loco a partir del 80 y esos diez minutos son una cosa de corregir. El titular te lo pongo yo: 'Enjoy football'", comentó en rueda de prensa.

Luis Enrique confesó que esa locura del tramo final, del 1-3 al empate a 3, ha sido "excesiva". "Casi me engulle el 'dragón'. Si el final es así estoy preparado para afrontar otros cuartos del estilo. El final es tan bonito, pero lo extraño es que un partido como éste te ofrezca una segunda oportunidad", dijo.

En este sentido, el seleccionador nacional señaló que el único error fue cómo jugaron esos últimos diez minutos. "No debímos jugar a defender y abusar del balón largo. No he hecho un equipo para jugar así. En la prórroga sí jugamos los últimos minutos como lo tiene que hacer mis equipos, que es defender con balón", explicó.

Respecto al notable partido del delantero Álvaro Morata, defendió que es un discurso que lleva repitiendo en los meses pasados. "No somos una selección que dependa de un jugador para marcar goles. No conozco a un entrenador que no admire a Morata, que es un jugador que domina el juego aáreo, tiene gol, potencia física ... Tenemos que valorar mucho lo que significa tenerlo en la selección y que sea español", se enorgulleció.

"¿SIMÓN? EL FÚTBOL ES UN JUEGO DE ERRORES"

Croacia arriesgó mucho, según él, en los minutos finales y se lo jugó todo "a una moneda". "Teníamos que haber hecho el campo grande, evitar que el rival coja el balón. Es normal en un equipo en el que muchos jugadores no llegan a diez internacionalidades. Ha sido una lección maravillosa porque nos ha premiado con la victoria", insistió.

Asimismo, Luis Enrique restó importancia al error de Unai Simón en el primer tanto y ensalzó su personalidad en el resto del encuentro. "El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera a ningún jugador que no cometa errores. Unai ha dado una lección para cualquier niño que quiera ser futbolista. Hoy ha demostrado que, después de un error, ha vuelto a generar superioridad, paradas increíbles y ha tenido la personalidad necesaria. Ha sido un refuerzo para cualquiera que quiera ser futbolista profesional", recalcó.

Igualmente, justificó su celebración por el pase a los cuartos. "Formo parte de un grupo de 24 jugadores y treinta y pico del staff que somos una familia. Nos han pasado cosas y las hemos sabido solventar. Cuando la palabra ego desaparece y aparece el equipo es una maravilla", indicó.

Por último, asegró no tener preferencias sobre el rival en cuartos. "Francia es la campeona del mundo, y a Suiza la conocemos bien porque nos enfrentamos en la clasificación para la Liga de Naciones. No estamos para escoger", afirmó el técnico asturiano.