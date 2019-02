Machín: "El Barça nos da su mejor versión porque nos respeta y le competimos"

Publicado 22/02/2019 15:07:05 CET

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha recordado este viernes que una muestra del respeto que el FC Barcelona les tiene es que "siempre da una de sus mejores versiones" cuando se ven las caras, situación que se repetirá este sábado en el partido liguero que acogerá el Sánchez-Pizjuán, donde quiere demostrar una vez más que su equipo "potencia sus virtudes".

"El Barça ante nosotros siempre da una de sus mejores versiones y queremos pensar que es porque nos respetan y estamos compitiéndole", manifestó Machín en rueda de prensa, donde consideró que "pueden quedar muchos resquicios para bien o para mal" entre ambos después de haberse ya enfrentado "muchas veces" este año.

En uno de sus últimos enfrentamientos, en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Sevilla ganó en Nervión al Barça por 2-0, si bien los blaugranas remontaron con goleada en la vuelta (6-1). Y a ese triunfo quiere apelar Machín. "Esperemos que sea parecido a esa última vez en Copa y que tengamos nuestras ocasiones, que siempre las hemos tenido, y cambie que nos falte ese acierto", apuntó.

Por ello, espera que ofrezcan la misma versión que en ese triunfo copero. "Lo más real que tenemos es ese último partido aquí. Somos los mismos y competimos bien ganando de forma justa. Debemos intentar eso, pero cada partido es diferente y es clave tener acierto en una portería y la otra", añadió.

"Tenemos capacidad, somos un equipo que con su afición potencia sus virtudes, somos una comunión y tenemos que intentar aprovecharlo. Va a venir el Barça súper motivado, con la mejor de las actitudes y todo su potencial, que tiene muchísimo, pero nosotros también tenemos potencial", aseguró.

Y, aunque enfrente esté Leo Messi, Machín dejó claro que el '10' no puede ganar sólo. "Seguramente nos enfrentamos a uno de los mejores equipos y al mejor jugador del mundo, nuestro planteamiento es el mismo. Messi es el mejor, pero un jugador sólo es incapaz de ganar. Son tres puntos que quizá puedan tener más repercusión pero la suma al final de LaLiga es la misma", recalcó.

Por otro lado, pese a los malos resultados del equipo en LaLiga en las últimas jornadas, el preparador sevillista está tranquilo sobre su continuidad. "Soy un profesional súper implicado y quiero devolver la confianza y que nadie pueda sentirse defraudado por una apuesta que ha hecho. Me siento igual de respaldado o quizá más que cuando llegué el primer día", afirmó.

NO LE PREOCUPA LA CAMPAÑA CONTRA ÉL EN REDES SOCIALES

"Como soy parte implicada, no me siento tampoco con la potestad de decir si me parece justo o injusto. Es una cuestión a valorar, todos sabemos que cualquiera y sin criterio puede dar su opinión en las redes sociales. No me preocupa lo que digan sino quién lo diga y su argumentación", comentó al ser interpelado por la campaña de '#Machínveteya' en las redes sociales.

En este sentido, al soriano sólo le preocupa la gente de su entorno, la que sabe cómo trabaja. "En el momento que vean que no hago las cosas bien, eso me preocuparía. Es una obviedad que no lo estamos haciendo igual de bien que al principio de temporada y el foco siempre enfoca al mismo. No me sorprende", relativizó.

Machín también envió sus condolencias al expresidente del Sevilla recientemente fallecido Roberto Alés. "Desde aquí me gustaría unirme al pésame que tiene toda la familia sevillista. Llevo poco tiempo aquí pero tuve la fortuna de conocerlo y de empaparme de lo que hizo por este gran club", apuntó.

"Fue el presidente que marcó un antes y un después en la historia del Sevilla, es una gran pérdida y ojalá podamos ayudar en estos momentos duros a que sean un poco más llevaderos. El partido seguro que va a ser complicado pero para nosotros es un plus más de motivación", apostilló sobre el poder dedicarlo el triunfo.