Machín: "Esperamos que no sea pan para hoy y hambre para mañana"

Publicado 24/01/2019 0:30:28 CET

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha celebrado el triunfo obtenido sobre el FC Barcelona (2-0) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey pero espera que no sea "pan para hoy y hambre para mañana" y hacerlo bueno en la vuelta sellando el pase en el Camp Nou.

"Nos queda mucho para pasar y esperemos que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Es momento de disfrutar del partido, pocas veces se puede ganar al Barça, uno de los mejores equipos del mundo", señaló en rueda de prensa.

Para Machín la primera parte fue "muy complicada", con el Barça teniendo "la única gran ocasión". "Luego hemos seguido arriesgando, planteando unos contra unos y un partido en que la intensidad y la energía en la disputa iba a ser importante y ahí nos hemos impuesto", celebró.

"Habíamos comentado que uno de los objetivos era mantener la portería a cero, importante para la eliminatoria y para nuestro autoestima, porque el Barça pocas veces se queda sin marcar. Nos vamos con una ventaja que tendremos que hacer buena en el partido de vuelta", manifestó el técnico del Sevilla.

Un triunfo que, de momento, les hace ganar "confianza". "Sabemos que hemos competido muy bien. El Barça tiene potencial para dar la vuelta a marcadores más contundentes que este, pero nos da una cierta ventaja", celebró.

"Si el mejor del mundo no está tienes una ventaja, pero no son cojos. Me ha parecido que el Barça ha demostrado la profundidad de plantilla que tienen. El Sevilla le ha ganado al Barcelona 2-0 hoy y no creo que con el tiempo se vaya a valorar si faltaba uno u otro", comentó sobre la ausencia de Leo Messi en Sevilla.

"Ha sido un partido de muchísimo ritmo, y es difícil de mantenerlo para el rival. Hemos mantenido el nivel de atención, siendo ambiciosos. Una vez con el balón tuvimos la pausa de dar un primer pase de apoyo para luego dar el de ruptura, y el acierto define los partidos", concluyó.