Machín y la final de Supercopa en Tánger: "Es algo curioso, exótico y novedoso"

Publicado 25/07/2018 17:01:12 CET

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha señalado este miércoles respecto a la final de la Supercopa de España, que su equipo jugará contra el FC Barcelona en Tánger (Marruecos) el 12 de agosto, que será algo "curioso" y una novedad aunque le hubiera gustado seguir a doble partido.

"Es algo curioso, exótico y novedoso. El fútbol mueve más allá de los intereses de los clubes y las aficiones. Yo soy entrenador y sabemos que las televisiones y otros intereses hacen que el fútbol se haga muy grande y lo tenemos que asumir", señaló en rueda de prensa.

Reconoció, no obstante, que hubiera preferido que no se tocara el formato. "Nos hubiera gustado jugar a doble partido para poder hacerlo aquí, pero se decidió que no podía ser", manifestó. Y es que se cambia el doble partido, con ida en Sevilla y vuelta en Barcelona, por una final a partido único y en Marruecos.

"Iremos a Tánger y nos lo tomaremos como un partido que nos hemos ganado jugar para pelearlo de la mejor manera", concluyó el técnico soriano, que afronta su primera temporada en el Sevilla FC tras varias campañas de éxito en Girona.