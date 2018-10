Machín: "La idea nos ha salido de fábula"

Publicado 27/09/2018 0:39:57 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, reconoció que "la idea" planteada para medirse al Real Madrid les ha salido de "fábula" después de imponerse al actual campeón de Europa con mucha holgura (3-0) en la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga.

"Habíamos dicho en la previa que para ganar al Madrid lo teníamos que hacer muy bien y así ha sido. Le hemos planteado un partido muy difícil, aunque en realidad no sé si ellos no han tenido su día o que nosotros lo hemos hecho sumamente bien. Hoy no han brillado los mejores jugadores del mundo", dijo Machín al término del encuentro.

"Es un partido que nos hubiéramos imaginado muy pocos. La idea nos ha salido de fábula. Hemos sido eficaces, pero también hemos generado bastantes oportunidades. A excepción del tiro de Bale al palo, no hemos sufrido acercamientos peligros y nosotros -aparte de los tres goles- también hemos podido marcar alguno más", comentó Machín al recordar el larguero del 'Mudo' Vázquez.

"Estoy enormemente satisfecho. Toca alabar el esfuerzo de estos futbolistas que llevan un tiempo jugando jueves-domingo", dijo el técnico de los nervionenses. "Este equipo sigue peleando pese a todo -lesiones- y a seguir con la racha y a recuperar los lesionados", comentó.

Por último, Machín recordó que "no estaban tan mal" hace unas semanas y agradeció el esfuerzo de la afición. "Seguramente haya sido mi primera gran noche en el Pizjuán. Para mí fue más importante la del debut, pero esto se recordará mucho más", finalizó.