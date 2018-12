Machín: "Ir segundos en esta liga es que estamos rozando la excelencia"

Publicado 19/12/2018 18:57:37 CET

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, repasó este miércoles la actualidad de su equipo, al cual ve "rozando la excelencia" desde la segunda plaza de LaLiga Santander, pero sin olvidar la necesidad de seguir mejorando con el objetivo de llegar "fenomenal" al tramo final y decisivo de la temporada.

"Si somos capaces de ir segundos en esta liga es que estamos rozando la excelencia. Pero la auto-complacencia no es buena y pensar que estar todo hecho sería un error. Podemos siempre mejorar en cualquier aspecto y sobre todo no empeorar. Yo busco que en esas fases de juego en que hemos sido un gran equipo sigan siendo más minutos y más veces consecutivas", dijo.

En una entrevista a SFC Radio que recoge la web oficial del Sevilla, Machín recuerda que el resto de equipos de una apretada liga también busca mejorar. "Nos enfrentamos a rivales muy buenos que también pretenden lo mismo. Los años y la experiencia dan sabiduría para estar al frente de un grupo. La mejor psicología es el sentido común y trato de ir con eso a todas partes", afirmó.

El preparador soriano reconoció que están haciendo "bien las cosas" y elogió a sus jugadores. "Estamos haciendo bien las cosas según los números. Fundamentalmente porque tenemos unos futbolistas muy buenos y comprometidos y todo lo demás es mucho más fácil. Nosotros ponemos horas y trabajo para que ellos lo tengan todo en la mano y tengan luego la capacidad de llevar a efecto lo que les planteamos", explicó.

"Con la calidad que tienen los futbolistas, la idea inicial de jugar con un delantero solo se ha ido transformando en abrir más espacio por los carriles para que esa calidad se pueda plasmar mejor desde el centro del campo con Banega, Sarabia, Mudo, etc. Con las lesiones tuvimos que hacer un reset y buscar un contexto y entorno donde los mejores puedan rendir y en eso andamos", añadió.

Machín confía en llegar "fenomenal a final de temporada". "Queremos estar fenomenal a final de temporada, por lo que nos tenemos que preparar para cuando estos malos momentos lleguen estar al tanto para llegar lo más dispuestos posible", expresó el técnico del Sevilla FC", dijo.

"El mérito es de Banega por tener esa capacidad de hacer tantas cosas. Yo tenía dudas de cómo trasmitir rápido a los jugadores mi idea de juego y les estuve mostrando muchos cortes de cómo jugaba el Girona conmigo para ayudarlos a entender lo que pretendíamos para que el rendimiento fuese mayor", añadió, antes de referirse en lo individual a Ben Yedder, Promes y Roque Mesa.

"Se creó un runrún de que Machín no quería a Ben Yedder y Machín tonto no es. Hacía falta un nueve de referencia que a él no se lo veía. Si llegamos por banda necesitábamos alguien que fijase a las defensas y por eso buscábamos otro perfil. Ben Yedder se iba a aprovechar de esa referencia para hacer lo que está haciendo, además de estar ayudando al equipo en otras muchas facetas", afirmó.

"Con Promes tenemos más alternativas y un sustituto de garantías ahí de Jesús Navas para hacerlo muy bien. Roque es un buen jugador pero es justo reconocer que en los últimos partidos ha dado el verdadero nivel que tiene. Tuvo un mal momento en el partido contra el Betis, que fue una injusticia con él y eso fue un antes y un después", finalizó.