Machín: "Del partido será probable que salga el líder y ojalá sea el mismo"

Publicado 19/10/2018 14:31:38 CET

"No vamos a pasar la tarde, sino con la idea de que tenemos muchas opciones"

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha señalado este viernes en la previa del partido que jugará su equipo en el Camp Nou frente al FC Barcelona, ahora mismo segundo en la tabla con un punto menos que los sevillistas, que confía en que el líder siga siendo el mismo y que aprovechen las opciones que cree que tienen de sacar "algo positivo" del duelo.

"Es un partido bonito, será el partido estrella de la jornada por lo que nos jugamos clasificatoriamente los dos. De ahí será probable que salga el líder y ojalá sea el mismo que hasta ahora", manifestó en rueda de prensa.

Además, cree que su liderato no es cosa de la fortuna ni debido a que Barça o Madrid estén mal. "Llegamos allí en la primera posición no de una forma anecdótica. Siempre pensamos que todo lo que no sea que Barça o Madrid esté primero es por demérito suyo, que en parte puede ser. Pero es porque otros lo hemos hecho francamente bien. Estamos en un buen momento", celebró.

Machín cree que si tienen la "motivación máxima" estarán más cerca de sacar algo bueno del Camp Nou, aunque para ello necesiten hilvanar el "mejor plan de partido". "Hay equipos que van a pecho descubierto y normalmente pierden, otros que van a defender y normalmente pierden. Vamos a que nos salga un buen día", apuntó.

"Vamos a tener el mejor plan de partido, y necesitamos que el Barça no tenga su mejor día y que no estén todo lo acertados que son capaces de estar. El Barça en su casa suele ser un equipo ganador pero no vamos allí a pasar la tarde-noche, vamos con la idea de que tenemos muchas opciones de conseguir algo positivo. Nuestro pensamiento, más que ese positivo que podría ser un empate, es ir a por la victoria", recalcó.

Y es que de lo contrario, cree que podrían salir perjudicados del feudo blaugrana. "Si no vamos a por la victoria no seguro que saldremos con la cabeza gacha. Quiero que compitamos y manejar nuestras opciones de la mejor manera para ganar y si no puede ser por lo menos puntuar", reiteró en este sentido.

"En cada partido pueden pasar muchas cosas que determinen que puedas tener una ventaja. Vamos a competir y tenemos posibilidades de poder ganar al Barça, los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Pero tengo claro que podemos ganar en el Camp Nou, no es un estadio invencible", recalcó.

Tampoco cree que sea imposible, aunque sí muy complicado, parar a un Leo Messi que tiene al Sevilla como su víctima preferida, pues le ha marcado más goles que a ningún otro equipo de LaLiga. "Hay opciones de intentar parar a Messi de muchas formas, pero los grandes futbolistas encuentran la forma para que esos planteamientos se vengan al traste", avisó.

"Para parar a Messi se han intentando muchas cosas y normalmente siempre ha salido victorioso. No nos debemos centrar en un jugador porque los acompañantes no son cojos y te pueden decidir un partido. Los genios normalmente hacen cosas imprevistas que sólo piensan ellos, lo hacen bien y a una velocidad que se le hace imposible al portero", aportó sobre el argentino.

Por otro lado, quitó hierro al hecho de que el Barça no tenga a Umtiti ni a Vermaelen por lesión y que solo tenga a dos centrales naturales. "La defensa del Barça puede estar mermada, pero a Lenglet le conocemos perfectamente y dejó un vacío difícil de tapar, y el otro es Piqué. Que después no tengan centrales específicos en el banquillo no dice que nos lo vayan a poner más fácil. Otra cosa es que tengan una lesión o sanción, pero los once que van a salir son 'top'. De confiados nada", apremió.

En cuanto al sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se mostró prudente. "El Villanovense nos lo pondrá complicado pero es un de los rivales esperados, queríamos que fuera de Segunda B. Sé que ahora no pasa por su mejor momento clasificatorio pero queda mucho para ese partido", manifestó.