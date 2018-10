Machín: "Si hay algún estadio complicado en los últimos años para el Madrid es el Pizjuán"

Publicado 25/09/2018 14:07:18 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha asegurado que la dificultad aumenta cuando se recibe al Real Madrid, rival del equipo sevillista este miércoles (22.00 horas), pero que el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido "complicado en los últimos años" para el conjunto blanco y confía en "continuar con esa línea".

"Cuando viene el Madrid a cualquier campo, la dificultad aumenta. Si hay algún estadio que se lo ha puesto complicado en los últimos años es el Pizjuán, y esperamos que pueda continuar en esa línea", declaró Machín en la ciudad deportiva Ramón Cisneros Palacios.

El Sánchez-Pizjuán es un estadio que se le suele dar mal al conjunto blanco. En las últimas 15 temporadas de Liga, el Real Madrid ha caído derrotado en diez ocasiones, sumando solo cuatro victorias. El Sevilla llega con una racha de tres triunfos consecutivos en casa ante el Real.

"Siempre hay un sentimiento de mucho respeto. No miedo, porque es malo tenerlo. Cuando ves las estadísticas en los últimos 17 partidos se ha ganado 10 veces, te hace pensar '¿por qué no este año?'. Me pasó igual el año pasado con el Girona, que debutaba. El Madrid va a venir prevenido porque sabe lo que es el Pizjuán. El acierto determinará la victoria", respondió.

Sin embargo, el soriano no piensa que tenga la receta para derrotar al cuadro madrileño. "Ojalá tuviera la medida cogida. Significaría que ya me habría enfrentado muchas veces al Madrid y que le habría ganado", comentó.

Machín profundizó en el recuerdo de sus dos experiencias ante el Real Madrid, siendo entrenador del Girona. "En Primera me he enfrentado dos veces, una gané y otra me dieron en el morro, aunque hicimos tres goles en el Bernabéu. Tengo claro cuál va a ser el plan y cómo les podemos hacer daño, pero todos entenderéis que no vaya a dar pistas", argumentó.

No obstante, quiso quitar importancia al hecho de jugar en casa. "Lo más importante de todo son los jugadores. Siempre hemos dicho que las aficiones ayudan y también 'juegan'. Nuestra afición siempre es el jugador número 12 contra todos los rivales, y quizás más con algunos determinados", advirtió.

Tras su goleada en casa del Levante (2-6), el Sevilla se encuentra en la séptima plaza con siete puntos. Ante los granotas, el entrenador colocó a una doble punta con Wissam Ben Yedder y André Silva. "Es cierto que estuvimos condicionados por las lesiones. Apostamos por poner mucha gente ofensiva y es cierto que tuvimos muchas ocasiones, fuimos efectivos e hicimos goles, pero también permitimos que el rival generara más de lo que nos hubiera gustado", contestó.

Machín no dio pistas sobre si continuará con dos puntas naturales o volverá a la fórmula punta más "mediapunta". "Puedes decir que juegas con uno y en verdad que puede que haya más jugadores en el área que cuando juegas con dos. Aunque no sé si quemar todos los cartuchos al inicio por el tema del cansancio. Lo que hay que buscar es el equilibrio, y no importa si juegas con uno o dos puntas. Tenemos que buscar nuestro plan inicial, pero también tener alternativas", infirió.

También analizó el juego del rival. "El Madrid tiene mucha pegada y domina el juego posicional, y mantiene muy buena contra. Hagas lo que hagas, el Madrid va a tener sus oportunidades. Tenemos que ser eficaces y ser fuertes en los duelos, físicamente ellos tienen mucho poderío. Tenemos que intentar aprovechar las minifases del partido que nos sean favorables", examinó.

Sin embargo, sabe de la dificultad que tiene atacar a una defensa con Courtois, Sergio Ramos o Raphaël Varane. "Atacarles es muy difícil, primero porque les tienes que quitar el balón. Los centrocampistas son buenísimos, cualquiera que juegue. Acumulan mucha gente por dentro. Aparentemente atacan en 4-3-3, pero los extremos vienen mucho por dentro", analizó.

Tampoco quiso mojarse sobre si prefiere que juegue Casemiro o Kroos como mediocentro. "Casemiro destaca por su despliegue físico y Kroos destaca en la distribución. No voy a decir quién prefiero que juegue", justificó.

El exentrenador del Numancia y Girona dilucidó sobre si el Real Madrid es mejor sin Cristiano Ronaldo. "Los buenos equipos son mejores con los mejores jugadores. Cristiano es una fiera, un depredador del área. Su hábitat ha cambiado y se ha focalizado más en el área cuando antes jugaba más lejos de la portería", analizó.

"Sin él, hay otros excelentes futbolistas que estaban en su sombra, y ahora los focos se reparten. Otros jugadores ven que son más importantes de lo que eran antes. No me atrevo a decir si el equipo es mejor o peor, pero sí es más equilibrado. Ya no juegan para que un jugador haga goles", añadió sobre la ausencia del portugués.

Por último, en clave madridista, opinó sobre el premio 'The Best' que recibió el croata Luka Modric. "Siempre se suelen dar a los goleadores y está bien que se abra el abanico para otro tipo de futbolistas. Modric, aparte de un buen candidato, es un buen ganador. Messi y Cristiano son superdotados, pero que dejen un poco para los pobres", solicitó.

Sobre su equipo, piensa que la importancia de Banega como mediocentro viene condicionada por las bajas que han tenido en esa posición (Maxime Gonalons e Ibrahim Amadou). "Gonalons estaba llamado a ser muy importante para nosotros, en ese pivote defensivo. Y también se nos lesionó Ibrahim que podría acercarse a lo que es Max", inició.

"El pivote que tenemos ahora es Banega y Roque Mesa. Banega recupera mucho porque juega mucho y tiene una predisposición muy fuerte para ayudar al equipo y ponerse el mono de trabajo", dijo sobre el argentino de 30 años.

Sobre otro de los lesionados, el también argentino Gabriel Mercado, explicó que debe cumplir "los plazos que marcan los doctores", a pesar de que al ser una lesión en el brazo no le impida jugar y que si se estarán jugando la vida igual sí jugaría.

Otro de los nombres propios en la antesala al encuentro fue el portero checo Tomás Vaclík, al que Machín ha visto "muy bien" a su llegada procedente del FC Basel suizo este verano. "Ha sido un pilar importante cuando nos superan a todos los defensas. Paró el penalti contra el Levante y ha tenido actuaciones relevantes. En muchos partidos ha estado donde queremos que esté", aseveró. "Por su actitud y personalidad, (Vaclík) ha demostrado que tiene los pies en el suelo y sabe donde ha venido y que quiere seguir creciendo en el Sevilla. Puede ser un portero por muchos años", confesó.

Por último, Machín pidió "justicia" al VAR y que no se reincida en los errores. "Nosotros ya hemos sufrido el VAR, porque hemos salido perjudicados. Está para impartir justicia y ojalá se haga. Si tiene que intervenir, que lo haga con justicia. Lo peor no es que se equivoque el árbitro, que puede ocurrir, sino que reincidamos y lo hagamos mal de nuevo", se quejó.