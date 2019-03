Machín: "El Slavia, de una forma u otra, nos ha avasallado"

Publicado 15/03/2019 0:23:45 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha afirmado que el Slavia de Praga "ha avasallado" este jueves a sus pupilos hasta vencerlos por 4-3 en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, resultado que ha dejado fuera de combate al conjunto andaluz.

"Nuestro objetivo era hacer un gol rápido; si no, pues hacer tres goles nos iba a dar muchas opciones de pasar la eliminatoria. Ellos, de una forma u otra, nos han avasallado", ha admitido Machín después del partido ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Haciendo tampoco grandes cosas nos han metido ese último gol supercruel en el último minuto, que denota que algo hemos debido de hacer mal. No es normal que tengamos tantísimos infortunios... no sé, no es nuestro momento y tendremos que asumirlo", reflexionó cabizbajo el técnico sevillista.

Además, Machín reiteró lo difícil que es "pasar eliminatorias si nos hacen tantos goles" con facilidad. "Pero lo tenemos que asumir todos, esto es cuestión del colectivo. Al final, también espoleados por su publico, nos han encerrado. Tampoco nos han pitado algunas faltas a André Silva bastantes claras y a ellos sí la última, que les ha hecho ganar el partido", se quejó.

"Al equipo no hay que negarle que lo ha dado todo y a los jugadores yo no les puedo recriminar, respecto al esfuerzo, grandes cosas. No hemos sido todo lo contundentes que deberíamos. Ahora en caliente es mejor no hacer valoraciones. Yo defiendo a mis jugadores porque lo están dejando todo, 120 minutos hemos estado compitiendo", añadió.

"La diferencia ha estado en ese último minuto. Si hubiera durado uno menos, estaríamos encantados. Las valoraciones no creo que se tengan que hacer en caliente ni solo pensando en el resultado", insistió, antes de reconocer su tristeza al ser preguntado si era su peor día al frente de los hispalenses. "Probablemente, sí", dijo.

"Me duele mucho porque, además, yo soy la cara de un montón de gente que está detrás trabajando. El fútbol es muchas veces tremendamente cruel y hoy con nosotros lo ha sido", se lamentó finalmente el técnico del Sevilla, club que ahora deberá centrarse en LaLiga Santander.