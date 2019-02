Machín: "Tenemos que seguir con confianza tras los partidos de Liga para llegar de la mejor manera"

Publicado 22/02/2019 13:59:01 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha asegurado que, aunque seguramente había "rivales de mucho más nombre" con los que "no" se hubiese "querido" cruzar en octavos de final de la Liga Europa, el Slavia de Praga tiene "potencial" y les hará sufrir en su eliminatoria, para la que será crucial hacerlo bien en los dos próximos partidos de LaLiga Santander para ganar "confianza".

"Cualquier rival que está a estas alturas en la competición es porque se lo ha ganado, la dificultad seguro que va a estar. No hay que negar que seguramente había otros rivales de mucho más nombre, que no hubiéramos querido ver ninguno. No nos va a favorecer si pensamos que el rival nos lo va a poner más fácil", advirtió en declaraciones a 'Movistar Liga de Campeones' tras el sorteo.

En este sentido, aseguró que será vital una buena actuación en los dos próximos partidos ligueros antes de la eliminatoria, ante el FC Barcelona y el Huesca. "Lo que tenemos que hacer es pasar estos dos partidos de Liga, seguir con confianza y luego preparar de la mejor manera esta eliminatoria, que seguro que va a tener su dificultad", indicó.

Sobre el hecho de que la ida se dispute en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la vuelta en la República Checa, el preparador soriano fue optimista. "Se va a resolver en el campo rival. Podemos pensar que tenemos la ventaja de que los goles en campo rival valen doble y que allí sí que nos lo podremos jugar el todo por el todo. Nunca se sabe qué es lo mejor", subrayó.

Sobre el rival, recordó que en su fase de grupos "estuvo por delante del Girondins", que era un equipo "llamado a pasar". "Cuando un equipo va líder destacado de su liga y está a estas alturas en Europa League es porque potencial tiene. Va a ser una eliminatoria que tendremos que trabajar muy bien y en la que tendremos muchas opciones de pasar, pero siempre compitiendo bien y teniendo muy claro que no nos podemos confiar en absoluto", concluyó.