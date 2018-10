Machín: "Vamos a tomar el partido con la mayor seriedad"

Publicado 01/08/2018 21:33:36 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, declaró que afrontarán este jueves (21.00 horas) el encuentro de vuelta de la segunda ronda previa de la Liga Europa ante el Ujpest húngaro, "con la mayor seriedad" después del 4-0 endosado por el conjunto hispalense en la ida.

"Sabemos que venimos con un marcador muy favorable, pero hemos visto a lo largo de la historia circunstancias en las que equipos confiados han sufrido. Como buenos profesionales, vamos a tomarlo con la mayor seriedad sabiendo que todo estuvo muy rodado a nuestro favor en la ida por marcar pronto, el penalti y la expulsión", afirmó en la sala de prensa del Fèrenc Szusza Stadion.

El técnico soriano, ante los numerosos medios húngaros desplegados, dejó claro que no quiere ninguna relajación. "El ejemplo es la ida, en la que jugamos con la mayor de las responsabilidades, para pasar esta eliminatoria y luego la fase de grupos, que es lo mínimo que merece un club como éste", añadió.

Machín no quiso dar pistas sobre el once que se medirá al conjunto húngaro. "Lo mejor es comprobarlo cuando demos la alineación. Confío en los jugadores y trataremos de sacar el mejor once, sabiendo que hay circunstancias internas como lesiones y jugadores con menos trabajo. Conjugando todo buscaremos un buen equipo, sabiendo que la eliminatoria no está resuelta y que no nos podemos confiar", señaló.

Además, la prensa local le prenguntó ya por la final, pero el preparador del Sevilla prefierió ser prudente. "Sabemos que es muy difícil y que el objetivo es ir pasando eliminatorias. Antes de esa hipotética final, que es un reto ambicioso y exigente, hay que pasar eliminatorias y avanzar en la fase de grupos hasta donde los rivales y nuestra calidad nos permitan", indicó.

Machín admitió que la competición doméstica es muy exigente, pero no menos que en Europa. "Es la primera vez que puedo dirigir estos partidos, pero para mí son todos importantes. LaLiga no permite relajación porque los objetivos se consiguen ante rivales de media tabla hacia abajo. Eso se logra con motivación alta y respetando a todos. En cuanto a Europa, sabiendo lo complicado que es llegar, ya es suficiente motivación para no relajarse. Sabemos que todos los equipos que están tienen un nivel alto y cualquiera te puede ganar", comentó.

El entrenador dejó claro que está listo para afrontar la nueva temporada. "A cualquiera le gustaría poder enfrentarse a un reto como este. Las circunstancias son así y nos toca jugar estas previas, con el orgullo de que luego llega una final y la opción de ganar un título. Un club como éste está acostumbrado a jugar dos partidos por semana y seguiremos en esa dinámica, con el condicionante de que probablemente no tendremos la plantilla cerrada hasta el final del mercado. Todo supone un reto y por ello lo daré todo", manifestó.