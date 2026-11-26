Málaga CF vs Athletic Club: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF y el Athletic Club se enfrentan en La Rosaleda en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, con el equipo malaguista necesitado de puntos para salir de los puestos de cola y el bloque bilbaíno tratando de consolidar su presencia en la zona noble.

POSIBLES ALINEACIONES

Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Murillo, Adam Aznou; Ramón Enríquez, Dani Lorenzo, Carlos Dotor; David Larrubia, Joaquín Muñoz y Adrián Niño.

Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Gere, Sancet; Berenguer, Nico Williams e Iñaki Williams.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El encuentro se celebrará el sábado 28 de noviembre a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio La Rosaleda. La retransmisión televisiva en España correrá a cargo de DAZN LaLiga (incluida su emisión en abierto a través de DAZN), pudiendo consultarse también el minuto a minuto y las crónicas en la web de Europa Press.