Manolo Sanchís: "Isco y el Real Madrid están condenados a entenderse"

El exjugador del Real Madrid Manolo Sanchís considera que el centrocampista Isco Alarcón y el club madridista "están condenados a entenderse" y dejó claro que el actual campeón de Europa necesita estar a su "nivel" en el Mundial de Clubes para poder optar al título.

"Isco y el Real Madrid están condenados a entenderse porque el Real Madrid no se puede permitir el lujo de no contar con un jugador como él. Isco tiene que volver a su mejor nivel y el Madrid tiene que disfrutar de su juego", advirtió Sanchís.

El madrileño, de cara al Mundial de Clubes de esta semana, dejó claro que por encima de todo le "preocupa" que el conjunto madridista "esté a su nivel". "Sino ni Kashima, ni ninguno será fácil. Además, me sorprende lo bien que ha evolucionado el fútbol japonés", apuntó de cara al duelo de semifinales de este miércoles con el campeón asiático.

Sanchís realizó estas declaraciones tras participar este lunes en una nueva edición del Santander UEFA Champions League Talks, organizadas por Banco Santander, Banco Oficial de la Liga de Campeones y primera empresa española patrocinadora de la máxima competición europea.

"Yo estoy contento con el sorteo. Jugar contra el Ajax será un partido atractivo. Para el Real Madrid no es una de las peores opciones y además vamos a jugar en un campo que nos trae muy buenos recuerdos porque allí ganamos la 'Séptima'", recordó el excapitán en el acto celebrado en el Wanda Metropolitano y donde había asegurado que no quería al Liverpool.

Además, avisó a posibles reservas de energías para brillar en la competición. "Lo que pasó con la Séptima fue una excepción. Si todos se reservan y tiran la moneda al aire, se equivocarán quince. El que mejor esté será el candidato que gane porque los máximos candidatos son los que van bien. Lo otro es digno de estudio y seguramente no deportivo", confesó.

Sanchís situó como favorito a la 'Orejona' a la Juventus, rival del Atlético de Madrid en octavos, "porque la entrada de Cristiano Ronaldo les ha hecho crecer muchísimo" y no escondió su admiración por el azulgrana Leo Messi. "A mí me encanta el fútbol y me encanta que este chico haga estas cosas. Yo disfruto", remarcó.

A su lado estuvieron otros dos exfutbolistas como Julio Salinas y Milinko Pantic. El vasco, que no quería "ver ni en pintura al Liverpool" y que no veía con malos ojos a la Roma "para la revancha del año pasado", calificó de "asequible" al Lyon.

"El que se ha metido en un lío es el Atlético, pero lo hizo antes en Brujas donde tuvo un tropiezo imperdonable y le ha tocado el peor, con un Cristiano demoledor. Aunque el Ajax es un equipo que juega muy bien al fútbol, tampoco está maduro para la 'Champions' y parece difícil que le pueda ganar al Real Madrid", añadió, puntualizando que el conjunto blanco "es el único capaz de ganarla no haciéndolo bien en Liga, algo que para el Barça es imposible".

De todos modos, el exdelantero tiene claro que "el favorito es el Barça". "Los fichajes de este año les ha dado ese plus y no va a confiarse como el año pasado", subrayó, elogiando aparte a Leo Messi. "Es difícil comparar épocas pero hay quien dice que si Messi hubiera jugado en los 70 habría pasado 3 ó 4 veces por el quirófano. Por suerte todo evoluciona y es un espectáculo verle jugar", remarcó.

Finalmente, Milinko Pantic, que prefería eludir para el Atlético al Manchester City y al PSG, acertó en su pensamiento porque apostó porque el elegido sería la Juventus. "Aún quedan dos meses y ellos tampoco deben estar contentos con el sorteo porque la realidad es que nadie quiere tampoco jugar con nosotros y eso es una ventaja. Vamos a ver como llega cada equipo porque pueden tener lesionados y nunca se sabe. Lo que está claro es que vamos a ver dos partidos muy italianos", admitió.

Preguntado por si hay más presión por jugar la final en el Wanda Metropolitano, el serbio recordó que "presión va a haber siempre". "Ojalá que juguemos la final. Va a ser difícil y para mí este año el favorito es el Barça", indicó.

Por su parte, Felipe Martín, director de Patrocinios de Banco Santander, recalcó que "dentro de 161 días el campeón de la 'Champions' estará dando la rueda de prensa en el Wanda". "Esperamos que sea un equipo español. Nuestro deseo es que los tres entren en la siguiente fase y dos en la final", aseguró, celebrando el patrocinio del banco al torneo y en otras competiciones como la Copa Libertadores, cuya final se decidió finalmente en Madrid, lo que sirvió para demostrar que en España saben "organizar algo rápido y bien".