Manu Trigueros: "Es el partido más importante de la mayoría de nuestras carreras"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Villarreal, Manu Trigueros, aseguró que la final de este miércoles de la Europa League ante el Manchester United (21.00 horas) es "el partido más importante de la mayoría" de las carreras de los jugadores de la plantilla castellonense, que "en realidad", "no" sienten "la presión".

"No sentimos presión, en realidad no. No podemos esperar a que comience el partido y es normal que nuestros amigos y familiares sigan preguntando cómo están las cosas porque están nerviosos, pero somos profesionales que hemos jugado muchos partidos de élite y mañana no nos intimidaremos", indicó Trigueros.

Sin embargo, esta condición no impide catalogar la final ante el United como el duelo más relevante de sus carreras. "Este es un partido súper especial para todos nosotros, especialmente para nuestros aficionados que nos han apoyado en el camino mientras crecíamos. Es el partido más importante de la mayoría de nuestras carreras", admitió.

"Mañana es un día vital. El último día de una larga temporada. El premio no es solo el trofeo, sino jugar la Champions la próxima temporada", añadió Trigueros, que dijo que harán lo que hacen "cada semana". "Intentaremos quitar el balón a nuestros rivales, tratar de organizarnos y podemos hacerle daño al United si estamos todos al 100%", apuntó el centrocampista del 'Submarino Amarillo'.

"La gente que me rodea está mucho más nerviosa que yo. ¡Es un partido de fútbol! Es lo que hacemos habitualmente, estamos seguros de que estamos preparados para afrontar este reto y estamos ansiosos por jugar contra el Manchester United", agregó el jugador talaverano.

Preguntado por el choque, Trigueros afirmó que "un partido abierto de principio a fin sería uno en el que tendrín más que perder que el United". "Tenemos que organizarnos, mantener el balón, hacerle daño al United como nos ha pedido el técnico. Necesitamos ser inteligentes y no involucrarnos en un partido realmente incontrolado", aseveró.

PAU TORRES: "ESTAMOS SEGUROS DE LOS PLANES DE EMERY"

Por su parte, el defensa del Villarreal Pau Torres se mostró entusiasmado "después de tantos años de trabajo en el club", el hecho de poder "jugar esta final". "Lo haremos por todas las generaciones de jugadores que se desarrollaron en el club. Es hora de hacer algo especial", subrayó el central internacional español.

"Cuando estás en la final es inevitable que juegues con el mejor rival. Pero estaremos tranquilos. Hemos visto los vídeos y conocemos sus puntos fuertes. He jugado contra Alemania, noqueamos al Arsenal, entreno todos los días con Gerard Moreno, que es uno de los mejores de Europa, así que estaremos preparados", aseguró Pau Torres.

"Por suerte, el entrenador ha ganado muchas veces esta competición. Nos preparará bien, estaremos totalmente seguros de sus planes. Estamos ante un partido importante, pero la motivación y el hambre que tenemos acabarán con cualquiera. ¿Nervios? Los que cualquiera podría tener", zanjó el zaguero del Villarreal, que confía en "llevar el partido a laz zonas" donde se sienten "más fuertes" para poder "controlar el balón".