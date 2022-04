Marcelino: "El bagaje es muy bueno y nos permite estar en la lucha por Europa"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, valoró el "partido extraordinario" de su equipo este sábado para superar (2-0) al Atlético de Madrid y seguir en "la lucha por Europa" en LaLiga Santander, con un "bagaje muy bueno" tras 34 jornadas.

"Han hecho un partido extraordinario. Nuestro inicio fue muy bueno, con criterio, intensidad, precisión, velocidad, con cierta suerte también. El Atlético pudo empatar. Esos pequeños detalles nos favorecieron pero creo que merecimos ganar. Yo me siento orgulloso", dijo en rueda de prensa después del triunfo.

El técnico de los vascos explicó que los detalles marcan los partidos, que el rival también juega, y que no se le puede pedir más a su equipo. "Tuvimos cuatro errores, cuatro días que no estuvimos a la altura, cuatro de 34, el bagaje es muy bueno y eso nos permite estar ahí en la lucha por Europa, a ver si somos capaces de sacar el próximo partido adelante", apuntó.

"Lo importante es el siguiente partido y sumar muchos puntos, ya veremos para lo que nos da. Este equipo es el que más corre de la Liga y juega", añadió. Marcelino explicó que los cambios fueron por desgaste pero no por lesión, como los de Iñaki y Nico Williams, al tiempo que elogió al mayor de los hermanos.

"Iñaki es un jugador muy importante, lo sabemos desde el inicio de la temporada. No ha tenido mucha suerte de cara al gol, pero el peligro que genera va minando al rival, nos ayuda a progresar y sabemos que tampoco le debemos exigir ser un goleador. No tienen ningún problema, tienen una paliza encima muy grande, como no puede ser de otra manera para ganar al Atlético de Madrid", terminó.