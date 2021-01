Marcelino: "Cuando venía a jugar contra el Athletic sufría lo que ahora queremos ser"

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha asegurado que quiere implantar y mejorar en su equipo los valores y rasgos que "sufría" cuando era rival de los 'leones', si bien pide tiempo, que no tiene en sus primeros días, para poder cumplir con el reto que le pone su presidente, el de mejorar lo hecho por su predecesor Gaizka Garitano.

"La afición quiere ver a su equipo ganar, y los valores del Athletic están claros. Cuando venía con mis equipos a jugar aquí, siempre lo sufría. Equipo intenso, dinámico, rápido, ágil y ambicioso, esos son los valores que esta filosofía y entidad demandan. Vamos a intentar ser eso", manifestó en rueda de prensa.

Sin mirar al mercado de invierno, asegura que su "obligación" es conocer a los jugadores de los que dispone. "Cuando nos conozcamos más tendré una información más precisa. Mi idea es, con los jugadores que tenemos y con una muy buena plantilla, sacar el máximo rendimiento posible. Y la cantera del Athletic es muy productiva", recordó.

"La plantilla me causa una bonita impresión, y junto a la grandeza del club, son los motivos para estar aquí. Iremos paso a paso. Estamos a un partido de ganar un título, y primero a dos de conseguir otro. Pero nos queda muy lejos. Queremos ser mejores cada día y eso nos hará competir a un mejor nivel y estar preparados para ganar esa final de Copa", señaló en referencia a la final copera ante la Real Sociedad y, primero, a la Supercopa.

Sobre por qué acepta el reto del Athletic cuando quería mirar al extranjero, fue claro. "Nos surge la oportunidad de ir a un gran club, rápidamente tienes que dar una respuesta y decidir. Pensamos que, quizá y casi seguro, sería la única oportunidad que tendríamos de entrenar a este gran club. Hablamos entre los miembros del cuerpo técnico y decidimos venir aquí. Nos atraía la idea, tenemos muchísima ilusión", se sinceró.

"Todo fue muy rápido. Cualquier entrenador sabe lo que significa Lezama y este hermoso y gran estadio, sabe lo que es el Athletic en esta Liga. Tienes que hablar con los futbolistas, conocer mucha gente, situarte para hacer un entrenamiento, mañana jugar... No me ha dado tiempo a pensar", aportó.

Por otro lado, quiso matizar las declaraciones, lejanas, en las que criticó que al Athletic le favorecieran los árbitros. "Fueron hace muchísimos años. Mi ánimo, y tengo el convencimiento, es que en esas declaraciones no falté el respeto al Athletic. Pero es indudable que pueda haber personas que consideren que me equivoqué, y no tengo inconveniente en pedirles disculpas. Pero nunca falté el respeto al Athletic, lo hice con el único ánimo de defender los intereses del equipo que dirigía", se sinceró.

"Gaizka me merece todo el respeto, ha hecho una muy buena labor. Cogió al equipo en una situación complicada, sumó muchos puntos y el equipo casi alcanzó situación europea. Su labor ha sido francamente buena. Tengo la conciencia tranquila de haber sido muy respetuoso con él. Todo fue repentino, no me constaba la posibilidad de entrenar al Athletic hasta el domingo bien avanzada la tarde", comentó sobre su llegada al club.

Por su parte, el presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, aseguró que fue difícil prescindir de Gaizka Garitano. "Es imposible encontrar una fecha adecuada para la salida de una persona de su nivel humano. Insisto casi en las disculpas con Gaizka, pero el fútbol te quita la vida en 90 minutos, te exige que todo transcurra a esa velocidad y pensábamos que era el momento de seguir creciendo y de ser muy firme en la 20-21", aventuró.

"A nivel deportivo empieza una etapa importantísima para este club, en un camino de exigencia que queremos recorrer, queremos consolidar un proceso complejo de regeneración de plantilla. Tenemos enfrente a un entrenador que ha elegido al Athletic, conociendo las fortalezas que nos da nuestra manera de entender el Athletic", señaló de la llegada de Marcelino.