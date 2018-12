Marcelino: "Me cuesta entender los pitos a Parejo"

Publicado 07/12/2018 14:56:22 CET

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha reconocido que le "cuesta" entender los pitos de su afición a Dani Parejo, una situación que le resulta "contradictoria", al tiempo que ha explicado que este sábado tienen "mucho que ganar" frente al Sevilla, partido en el que podrá contar con Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes.

"No me gusta que piten a un futbolista nuestro, me cuesta entender lo de Parejo. La temporada pasada en varias ocasiones salió de Mestalla escuchando cómo coreaban su nombre. Respetando siempre la soberanía del público, me sorprende que sin haber tocado el balón se le silbe. En mi cabeza no me entra que el público silbe a un futbolista de su equipo durante el transcurso del partido. La situación me resulta contradictoria en cuatro meses, con un cambio tan importante", lamentó Marcelino en rueda de prensa.

En cuanto a los pitos al equipo en el último partido ante el Ebro, el técnico explicó que el público apoya "cuando ve al equipo ser intenso, dinámico, competir, buscando la portería rival y luego ganar". "Sabemos qué tenemos que hacer y cuál es el camino para que el público esté con nosotros, la afición sabe que es un partido importante y vendrá con la predisposición de ayudar a los jugadores a ganar", garantizó, antes de recibir al Sevilla.

"Es un partido vital, pero no es una final porque quedarán 72 puntos en juego. Para nosotros es más importante el partido que para el Sevilla. Tenemos que afrontarlo con personalidad y positividad, hemos competido ante grandes equipos a un nivel alto, eso nos da confianza y seguridad para afrontar el partido con una motivación máxima", arengó.

En este sentido, Marcelino subrayó que su equipo tiene "mucho que ganar" este sábado porque juega contra "un rival que se presume directo a final de temporada para lograr el objetivo" de lograr la clasificación para la Liga de Campeones. Entre las virtudes del Sevilla, destacó su "eficacia goleadora enorme".

"Es un equipo complicado, que ataca rápido, con juego directo, con segundas jugadas y con cinco defensas casi siempre en el ataque posicional del rival. Tenemos que ser positivos, jugamos en Mestalla con nuestra afición, con su apoyo y nuestro esfuerzo tendremos opciones de ganar", animó, añadiendo que tanto Rodrigo como Guedes "están para salir desde el inicio, aunque no al cien por cien". "Los dos tienen la absoluta predisposición de ayudar al equipo e intentar dar el máximo esfuerzo para ganar", zanjó.