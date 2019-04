Marcelino no entiende la amarilla Coquelin: "Es un hándicap muy importante"

Publicado 19/04/2019 0:02:47 CET

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, no entendió la amarilla que vio Coquelin en el último minuto de la eliminatoria ante el Villarreal este jueves y que supone sanción para la ida de semifinales, "un hándicap importante" para jugar contra el Arsenal por la ausencia por lesión de Kondogbia.

"Sí, es un hándicap muy importante. No entiendo cómo después de un rebote con todo decidido el árbitro toma esa decisión. Nos hubiera gustado que en Turín contra la Juventus hubiera pitado igual que hoy. Nos condiciona mucho el primer partido contra el Arsenal. Es un jugador que con la baja de Kondogbia no tenemos un sustituto", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El entrenador 'che' dejó visible su resquemor con el colegiado en esa jugada que fue el punto negativo de una gran noche, donde el Valencia venció (2-0) de nuevo al 'submarino' para citarse con el Arsenal por un puesto en la final. "Hemos empezado muy bien el partido, nos permitió meter un gol, tener otras ocasiones, y luego jugamos con el resultado y con el segundo gol ya quedó sentenciada la eliminatoria", dijo.

"Era muy posible que pasara el Arsenal, nos deja una eliminatoria muy bonita, contra un gran equipo. Es uno de los favoritos pero es lo lógico en semifinales. Con ilusión y ambición de jugar el año del centenario del Valencia una nueva final", añadió.

Además, Marcelino prefirió centrarse ahora en la liga y en buscar el billete a Liga de Campeones que también podrían lograr de ganar la Liga Europa. "Ahora nos centraremos en la liga, estos tres partidos en una semana nos van a determinar si podemos seguir en la pelea o si estamos lejos. Iremos de uno en uno", finalizó.