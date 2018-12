Marcelino: "No voy a discutir el resultado final, pero tuvimos ocasiones claras para haber empatado"

Publicado 01/12/2018 23:22:46 CET

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, lamentó no haber podido puntuar en su visita al Santiago Bernabéu (2-0) y aseguró que no pretende "discutir el resultado final", pero sí recordó que tuvieron "ocasiones claras para haber empatado" en la segunda mitad.

"El Real Madrid fue superior en la primera parte y así lo reconocemos. Nosotros mejoramos tras el descanso. No voy a discutir el resultado final, pero tuvimos ocasiones muy claras para haber empatado el partido. En muchos minutos de la segunda parte fuimos mejores que el Madrid", dijo en rueda de prensa.

"No creo que hayamos tenido indolencia, pero estuvimos menos intensos y tuvimos muchísimas pérdidas de balón. Nos robaban el balón y nos costaba muchísimo la recuperación. Hicimos el campo muy largo y no tuvimos sensación de dominio espacial nunca. Ofensivamente, nada. Así lo tenemos que reconocer", añadió.

Sin embargo, Marcelino no se conforma con esto. "Tenemos que ser autocríticos y saber que estamos capacitados y obligados a jugar un primer tiempo bastante mejor de lo que lo hemos hecho. Teníamos que haber demostrado mucho más. Es obvio que el segundo tiempo estuvimos de otra forma", incidió.

"Pudo influir que en el primer tiempo el Madrid estuvo muy bien. Es la suma de todo. En cuanto a Guedes, tendremos que valorar de cara al futuro, pero es el propio futbolista quien transmite sensaciones. Si él nos dice que no está para jugar, nosotros no lo vamos a poner", espetó sobre el internacional portugués, que no cuajó su mejor encuentro esta noche.

"LA CHAMPIONS NO ESTÁ LEJOS"

En relación a la clasificación, el técnico 'che' rechazó estar preocupado por no llegar a los puestos de 'Champions' esta campaña porque todavía es pronto y no se ha cumplido la primera vuelta. "Aún no es imposible porque se da la circunstancia -esta temporada- de que se están quedando muchísimos puntos por el camino. Hay mucha competición por disputar y poca distancia", manifestó.

Por último, preguntado por el duelo ante el Sevilla de la próxima jornada, Marcelino dijo que "no hay partido decisivo en la jornada 15, aunque sí será muy importante". "Será vital a nivel anímico y de convencimiento", sentenció el preparador asturiano.