Marcelino: "A los puntos merecimos ganar al Atlético"

Publicado 21/08/2018 0:46:38 CET

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó que merecieron lograr la victoria "a los puntos" contra el Atlético de Madrid, tras el empate (1-1) logrado en Mestalla contra el conjunto colchonero en el último encuentro de la primera jornada de LaLiga Santander.

"A los puntos merecimos ganar, no sólo por lo que hicimos en el tramo final del partido. Creo que fuimos superiores a un rival con ese gen competitivo que ha implantado Simeone. Estoy orgulloso de mi equipo, levantar un resultado adverso a este rival no es fácil", manifestó en rueda de prensa.

Marcelino confesó que el gol de Correa les generó "desconfianza". "Pero en el segundo tiempo los jugadores salieron convencidos de poder competir. Estoy muy agradecido a la afición y sé que esa unión con el equipo se mantiene este año y va a ser muy importante a lo largo de la temporada", manifestó.

El empate final "no hace justicia", segñun él, "al gran esfuerzo y ambición" del Valencia. "Mi percepción es que hoy estuvimos más cerca que nunca de ganar al Atlético. Hicimos más ocasiones que en la suma de los dos partidos de la pasada temporada. Pero lo difícil ahora es mantener la regularidad a lo largo del campeonato, sobre todo, con la novedad de la Champions. Nuestra ilusión es mejorar cada partido, ser más competitivos. Pero delante tenemos tres transatlánticos y pelearemos hasta el final. Lo que más me da pena es no haber brindado el triunfo a nuestra afición. Se lo merecía", señaló.

Sobre el papel de Kevin Gameiro y Batshuayi, Marcelino dijo que "es pronto para valorar el rendimiento de los nuevos delanteros". "Llegaron hace poco tiempo a la plantilla. Kevin lleva más entrenamientos en pretemporada, pero Michy (Batshuayi) sólo doce o trece en total. Por eso hay que esperar más para valorar su papel. Y qué decir de Rodrigo, que ya sabemos lo importante que es para nosotros. Desde el primer día que vino a entrenar demostró su implicación en este Valencia CF. ¿Que se habla mucho de él? Yo pienso en el día a día y en hacer un mejor equipo. Tenemos mejor plantilla que la pasada temporada, pero no garantiza el buen funcionamiento general. Hay que ir despacio, ser humildes, prudente y ser competitivos como hoy los noventa minutos. Si lo logramos mantener en los próximos meses va a ser muy difícil ganarnos", dijo.

Por su parte, Garay tuvo que retirarse antes de tiempo, pero el entrenador valencianista confía en que no sea una lesión importante. "Creo que no será mucha cosa, tenía unas molestias en la rodilla que le hemos dosificado a lo largo de la semana y espero que no sea importante y esté pronto con nosotros", deseó.