Marcelino: "El sufrimiento de la primera vuelta ha servido para que los jugadores aumenten su carácter"

Publicado 02/02/2019 21:46:19 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, valoró positivamente el empate conseguido ante el FC Barcelona (2-2) en la jornada 22 de Primera División y aseguró que el sufrimiento vivido durante la primera vuelta ha servido para que sus jugadores "aumenten el carácter".

"Siempre que vas ganando 0-2, cuando empatas, puedes quedar desilusionado, pero no me siento así. El equipo ha jugado un extraordinario partido, jugamos espectacular, pero no tuvimos suerte. La suma nos ha impedido lograr tres puntos. Estuvimos muy cerca de la victoria, pero en dos minutos pasamos del 1-3 al 2-2, un hecho que esta temporada nos ha pasado muchas veces y nos ha vuelto a suceder hoy", dijo.

"El pasado, pasado está. Tenemos que ser optimistas, ambiciosos y fijarnos en el presente y futuro. Ese sufrimiento de la primera vuelta ha servido para que los jugadores aumenten su carácter y autoestima. Ahora toca disfrutar de este resultado, del empate y de cómo jugamos. Estamos siendo competitivos y, si jugamos a este nivel, estaremos siempre más cerca de la victoria que de la derrota", añadió sobre el empate en Barcelona.

Por último, preguntado por el duelo contra el Betis, perteneciente a las semifinales de Copa, el técnico asturiano dijo que "el equipo está creciendo, apoyado en que ahora" son "capaces de meter goles". "Antes nos faltaba brillantez, atrevimiento y confianza, que nos llevaba esa falta de acierto", indicó.

"El esfuerzo físico no debe pasarnos factura, porque vamos a jugar dentro de cinco días. Además, ver el alto nivel en el Camp Nou ante el FC Barcelona te da un plus mental, físico y futbolístico. Tenemos que pensar partido a partido y no pensar más allá. Toca recuperarse y pensar ya en el interesante choque del jueves de Copa", finalizó Marcelino.