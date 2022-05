Marcelo: "He ganado cinco Champions, en mi vida pensé lograr algo así"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid Marcelo se mostró casi en shock después de la conquista de la Liga de Campeones, su quinta 'orejona', con "alegría" y "emoción", tras el 1-0 sobre el Liverpool este sábado en la final de París.

"Siento alegría, emoción. Es difícil hablar, veo a mi familia, a los compañeros, nos lo merecíamos. Es un momento raro en mi cabeza ahora mismo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press después del triunfo blanco.

Marcelo se quedó solo, desempatando con Paco Gento, como el jugador del Madrid con más títulos (25), y no quiso hablar de su futuro. "No lo sé, voy a celebrar, y luego ya veremos. No debería ni hablar con nadie, ya lo sabréis pronto. Hay que disfrutarlo", apuntó.

"He ganado cinco Champions, es raro. En mi vida pensé que podía lograr algo así. Es todo muy raro ahora mismo. Es el momento de los jóvenes, de locura, hay que felicitar a la afición. Ancelotti es una gran persona, tiene su filosofía, se lo merece desde que llegó", terminó.