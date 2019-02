Marcelo: "La Juventus es un equipo espectacular, pero tengo contrato con el Real Madrid"

Publicado 11/02/2019 13:14:22 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Marcelo Vieira ha respondido a los rumores sobre el interés de la Juventus, "un equipo espectacular", en ficharle y ha recordado que tiene contrato en vigor con el club blanco, además de revelar que Cristiano Ronaldo le confesó su marcha del conjunto madridista antes de la final de la Liga de Campeones.

"Yo también quiero saber, porque no es normal. Hacen montajes con la camiseta de la 'Juve'... La 'Juve' es un equipo espectacular desde la época de Nedved, contra el que jugué y con el que me cambié la camiseta. Pero soy del Real Madrid, tengo contrato con el Real Madrid y lo que está saliendo también lo sé", señaló en una entrevista para el canal brasileño Esporte Interativo.

Por otra parte, el lateral brasileño desveló que el delantero portugués Cristiano Ronaldo le desveló su marcha del cuadro blanco justo antes de la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool en Cardiff. "Él me habló... Estábamos entrenando para la final y él me dijo 'me voy'", señaló

Así, reconoció que se vio obligado a "mentir" a la periodista brasileña Tatiana Mantovani, corresponsal del medio en Madrid, sobre la continuidad del luso en el equipo. "Tuve que mentir", confesó.