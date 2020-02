Martín Ortega: "Robados no, pero la normativa no es justa y el Barça se ha beneficiado"

Publicado 20/02/2020 12:48:15 CET

El director general del Leganés espera que la RFEF les permita fichar tras el "daño irreparable" de la salida de Braithwaite

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general del CD Leganés, Martín Ortega, ha asegurado este jueves tras la confirmación de que el FC Barcelona ha pagado la cláusula de rescisión de Martin Braithwaite que no se sienten "robados", pero sí perjudicados por una normativa "injusta" que les deja en una situación de daño "casi irreparable".

"Robado no, pero hay una normativa que no es justa y el Barça se ha beneficiado y el perjudicado es el Leganés. El Barça sabe el perjuicio que podemos tener con la marcha de Braithwaite. Creo que no debemos guardar rencor al Barça, están haciendo uso de una excepción que le ha brindado la normativa vigente", aclaró en rueda de prensa.

Después de que el jugador haya depositado en LaLiga los 18 millones de euros de su cláusula de rescisión, se consuma una operación que se abrió este lunes cuando el Leganés tuvo el conocimiento del interés del Barça por el delantero danés y se negó por completo a negociar.

"Por parte del CD Leganés, queríamos dejar constancia de que desde el mismo lunes que tuvimos conocimiento de esta posibilidad, en ningún momento el club ha tenido la más mínima intención de negociar con el FC Barcelona, remitiéndonos a la cláusula de rescisión", aclaró.

Pero el Barça, con el visto bueno de la RFEF para fichar fuera del mercado de traspasos debido a la lesión de seis meses de Ousmane Dembélé, decidió ir a por Braithwaite usando una normativa que el Leganés califica de injusta y que hará que luchen ahora por poder fichar un relevo del danés.

"El CD Leganés va a gastar todas sus balas, porque quedamos en una situación que a falta de 14 jornadas es de un daño casi irreparable, y queremos decir que gastaremos todas nuestras balas, quedamos a la espera de lo que diga la RFEF de si vamos a poder fichar, o no", aseguró Ortega tras anunciar que ya han hecho una petición formal al respecto a la federación.

En este sentido, quieren "alzar la voz, de parte del club". "Consideramos que nos hayamos en una situación de un perjuicio enorme, de un perjuicio grave. No podemos entender de ninguna de las formas la regulación actual", lamentó.

"No entendemos que a un equipo, porque se le lesione un jugador de larga duración, de forma unilateral, pueda trasladar ese problema al cien por cien al CD Leganés", aseveró, puntualizando que aunque "el contrato es del jugador" y es este "quien habilita que eso pueda ser posible", ha sido el conjunto catalán "quien le da el dinero".

Para Ortega, lo más justo sería que el Barça hubiera fichado a un jugador tras llegar a un acuerdo con el club propietario, no ejerciendo el pago de una cláusula de rescisión en contra de la voluntad de vender.

"Entenderíamos que la normativa diera una autorización excepcional para llevar a cabo un fichaje de mutuo acuerdo con el equipo, pero no de la forma que se ha llevado a cabo, que es pagando la cláusula de rescisión y de forma unilateral. La normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones", criticó.

LUCHARÁN POR FICHAR Y POR NO BAJAR

Por otro lado, Martín Ortega subrayó que todos en el club 'pepinero' lucharán por la salvación pese a haber encajado este golpe, que deja dinero en sus arcas a cambio de perder a su máximo goleador en lo que iba de campeonato, en el que marchan penúltimos pero a dos puntos de la salvación.

"Que nadie piense que en el CD Leganés vamos a bajar los brazos, nos ha costado mucho llegar a Primera, nos ha costado mucho estos tres años mantenernos y vamos a sudar del primero al último hasta la última gota de sudor para que podamos mantenernos. Vamos a luchar hasta el final, que nadie piense que ya estamos descendidos", recalcó.

"Estamos ilusionados con la posibilidad de fichar, pero si no tuviéramos esa expectativa de que nos van a decir que sí, no hubiéramos hecho esa consulta. Esto nos tiene que hacer más fuertes, aunque podamos fichar o no tenemos que pensar en el partido contra el Celta, que es vital. Tenemos que estar más unidos y fuerte que nunca, no hay otra", sentenció.

En cuanto a Braithwaite, le dio las gracias por ser "un grandísimo profesional desde el primer día que llegó al CD Leganés hasta el día de ayer que vino a despedirse de todo el personal del club". "Su rendimiento deportivo ha sido inmejorable y le deseamos la mejor de las suertes", se sinceró.