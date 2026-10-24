Martínez Munuera arbitrará el Clásico

Juan Martínez Munuera - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegiado alicantino Juan Martínez Munuera, del comité valenciano, será el encargado de arbitrar este domingo el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), de la décima jornada de LaLiga EA Sports, ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Martínez Munuera, de 44 años y policía en excedencia, es árbitro internacional desde 2015 e imparte justicia en la máxima categoría del fútbol español desde 2013, y este domingo dirigirá el quinto Clásico de su trayectoria, con un balance de tres victorias blancas y una azulgrana en sus anteriores encuentros.

El de Benidorm arbitró su primer Barça-Real Madrid en la temporada 2020-21, un duelo en el que se impusieron los madridistas en el Camp Nou (1-3), y una campaña después, en la 2021-22, también fue el colegiado elegido para un partido liguero en el que los 'culers' golearon en el Santiago Bernabéu (0-4).

Los otros dos encuentros se saldaron con triunfo blanco, el de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2022-23 en el recinto barcelonista (0-4) y el de la final de la Supercopa de España 2023-24 en el Estadio Al-Awwal de Riad (4-1).