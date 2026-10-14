Más de 55.000 aficionados disfrutan de la exposición Reyes del Mundo' y del trofeo de los campeones - RFEF

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reyes del Mundo', organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acumula más de 55.000 visitas en las primeras paradas en Andalucía, Asturias y Castilla León, reviviendo el título conquistado este verano por la selección.

La afición de todo el país comparte y celebra así la segunda estrella de la selección masculina lograda hace tres meses en Nueva York (Estados Unidos). Más de 55.000 personas han visitado la exposición y el trofeo de la Copa del Mundo en las etapas iniciales de un recorrido que le llevará por toda España antes de que finalice el año en que la elección se proclamó bicampeona mundial.

Por comunidades autónomas, fueron más de 27.000 personas las que acudieron a revivir las sensaciones del Mundial en la exposición 'Reyes del Mundo' en Andalucía, ubicada en las sedes de los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, el Parlamento de Andalucía o el Centro Pompidou de la capital de la Costa del Sol.

De Andalucía, la Copa del Mundo viajó a Asturias junto a la selección española de fútbol. Con los de Luis de la Fuente en Oviedo y Gijón, más de 9.000 personas visitaron la exposición y el trofeo, que en solo una mañana recibió a más de 3.000 personas en el estadio El Molinón-Enrique Castro Quini.

De ahí, a Castilla y León, con tres paradas en León, Valladolid y Burgos, donde casi 20.000 personas tuvieron la oportunidad visitar tanto la exposición Reyes del Mundo', como el trofeo, en lugares emblemáticos como el Palacio Conde Luna en León, el Ayuntamiento de Valladolid o el Teatro Principal de Burgos.

La exposición de la RFEF continuará su viaje con siguientes destinos ya confirmados en La Rioja, Aragón y Navarra, para seguir completando una ruta que le llevará por todas las comunidades autónomas antes de que acabe 2026.