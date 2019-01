Mata reconoce que Solsjkaer ha dado "confianza" y ve al Valencia "más arriba"

Publicado 10/01/2019 15:02:02 CET

EL PARDO (MADRID), 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Juan Mata aseguró que en el vestuario del Manchester United "no ha pasado nada especialmente reseñable" por la marcha de José Mourinho y que su sustituto, Ole-Gunnar Solsjkaer les ha dado "confianza", mientras que afirmó que no cierra la puerta a la selección y que ve al Valencia "más arriba de donde está ahora".

"En el vestuario no ha pasado nada especialmente reseñable. Llegó un nuevo entrenador, una leyenda del club Y nos ha dado confianza. Creo que era muy importante empezar bien con él, con un resultado que devolviera la confianza al grupo y ahora las cosas van bien", comentó Mata tras recibir este jueves el Premio Reina Sofía de los Premios Nacionales del Deporte 2017 por el gesto de nobleza que supone impulsar el programa 'Common Goal'.

Sin embargo, advirtió de que "seguro que también vendrán momentos difíciles de aquí a final de temporada" con el noruego. "Nosotros como grupo debemos dar lo mejor con quien esté y entrar en 'Champions'", indicó.

"Al final, lo que hace que parezca una cosa u otra son los resultados, y cuando ganas cuatro o cinco partidos seguidos obviamente el ambiente es mejor. En el fútbol, los resultados hacen cosas milagrosas a nivel anímico, pero ahora tenemos un partido complicado ante el Tottenham, que está haciendo muy bien las cosas, y vamos a intentar seguir con la racha", prosiguió el futbolista español.

En este sentido, no cargó contra José Mourinho, del que desconoce si querría volver al Real Madrid. "He trabajado con él dos ocasiones, tanto en el Chelsea como en el United, y en este último año las cosas han sido difíciles porque no estaban llegando los resultados, pero estoy seguro de que, como él ha dicho, volverá pronto al fútbol y le deseo lo mejor", confesó.

"Hemos conseguido varios resultados positivos consecutivos y nosotros lo que intentamos es hacer lo mejor posible para el club. Es cierto que estábamos en un momento complicado, pero ahora intentaremos intentar acabar lo mejor posible la temporada con el objetivo de entrar en 'Champions'. Aunque nos gustaría que el objetivo fuese otro, realmente es el que ahora tenemos", subrayó Mata.

NO CIERRA LA PUERTA A LA 'ROJA' Y CREE QUE EL VALENCIA MEJORARÁ

En la actualidad, el centrocampista está "tranquilo en un club fantástico y uno de los más grandes del mundo" y por ello tiene una "mentalidad a corto plazo". "No sé si volveré a España. Llevo ya un tiempo en Inglaterra, una liga en la que me encuentro muy bien y estoy muy adaptado, pero la verdad es que uno echa de menos su casa, su familia, sus amigos, pero no sé si en un futuro cercano volveré", admitió.

Con todo, Mata sigue sin descartar volver a la selección. "Ojalá Luis Enrique pueda llamarme, mis ganas y mi ilusión por volver siguen intactas, estaría encantado", deseó. "Tuve la fortuna de estar en una generación muy buena, en la que ganamos cosas muy importantes, pero sigo teniendo ilusión por disfrutar de esta selección, que la generación que hay tiene buen nivel para competir", declaró.

Además, tampoco pierde de vista al Valencia, al que ve "con cariño". "Cuando fui a Mestalla por la 'Champions' fue un día inolvidable para mí aunque perdimos. Están teniendo una temporada difícil y la pasada fue fantástica y me alegré muchísimo", comentó el jugador del United.

"Lo único que falta es tener un 'poquito' más de gol. Se lo dije a Marcelino, el equipo está jugando bien y lo único que tienen que marcar para ganar esos partidos que no están ganando. Y creo que por entrenador y por plantilla el equipo va a acabar más arriba de dónde está ahora", sentenció de un equipo 'che' que no termina de arrancar.

Sobre el premio recibido, gracias a la labor que hace como líder de la organización 'Common Goal', cuyos miembros destinan el 1 por ciento de sus salarios a fines benéficos, Mata reconoció estar "disfrutando mucho del día". "Creo que es algo necesario desde el mundo del fútbol profesional, algo que empezamos hace un año y estamos muy contentos de recibir este premio y estoy muy agradecido en nombre de todos los miembros de 'Common Goal' porque ha sido un espaldarazo y una ayuda", se sinceró.

"Nuestro sueño es que todos los jugadores y jugadoras se unan, además de aficionados y gente que ama este deporte y puede unirse a algo que queremos que sea el equipo más grande del mundo, con jugadores, entrenadores, aficionados. Hemos hecho un importante camino ahora, en un año y pico, con muchas incorporaciones, pero estoy seguro de que habrá mas en los próximos años, porque es bueno para el fútbol y la gente que lo necesita", concluyó.