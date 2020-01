Matthias Ginter, mejor jugador internacional alemán de 2019 para los aficionados

Publicado 10/01/2020 16:48:10 CET

DUSSELDORF, 10 Ene. (dpa/EP) -

El defensa del Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter ha sido elegido como mejor jugador internacional alemán de 2019 por los aficionados, según comunicó este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

El jugador de 25 años recibió 10.099 votos de los 27.328 totales, casi el 40 por ciento, quedando por encima de los jugadores del Bayern Serge Gnabry y Joshua Kimmich, que se quedaron con 7.734 y 2.307 respectivamente, según los datos emitidos por la DBF en su página web.

"No esperaba este resultado. Muchos otros futbolistas jugaron muy bien en la selección el año pasado, por ejemplo, Serge Gnabry, Toni Kroos o Joshua Kimmich. Pero, por supuesto, estoy muy contento de que tantos espectadores y aficionados me hayan votado, es un gran honor para mí", explicó Ginter en declaraciones difundidas en la web de la DFB.

Además, el defensa alemán recibió esta semana el reconocimiento como 'Gol del año' en referencia al tanto de tacón que marcó contra Bielorrusia el pasado mes de noviembre en el partido clasificatorio que les dio el billete para la Eurocopa 2020.

"Normalmente ni se me ocurriría tratar de hacer un gol así. Me alegró mucho porque era mi primer gol como internacional, precisamente en Mönchengladbach. Pero también tuve que escuchar que no todos pensaban que pudiera hacerlo", concluyó.