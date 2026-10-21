Mbappé: "Está muy bien que Vinícius esté triste, significa que quiere dar mucho"

Kylian Mbappé, Real Madrid CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé valoró como algo positivo que su compañero Vinícius esté triste porque "significa que quiere dar mucho", aunque ahora no le estén saliendo las cosas al brasileño, sancionado en Liga y sin protagonismo en la goleada este miércoles en Champions al Leipzig (4-1).
"Sabemos que cada punto es importante para entrar en el Top 8. Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pasa el domingo ahora lo podemos pensar, antes el equipo no pensaba en el partido del domingo", dijo en declaraciones a Movistar Plus que recoge Europa Press.
El francés, sin hablar del duelo contra el FC Barcelona, valoró la buena dinámica, sobre todo en el Santiago Bernabéu. "Sabemos que cuando jugamos aquí la gente quiere que hagamos muchos goles, seamos ofensivos, lo intentamos hacer cada partido, a veces no es posible", apuntó.
Además, Mbappé fue preguntado por un Vinícius que no marcó y fue sustituido por un Yan Diomande que sí dejó un gran gol. "Está muy bien que esté triste, porque significa que él quiere dar mucho al equipo, a la gente. Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es, porque un gran jugador tiene que estar siempre orgulloso de quién es, que la calidad la tiene", confesó, antes de hablar de sí mismo.
"Pienso que puedo hacer más, yo soy parte de los pocos jugadores que siempre hay que exigir más, nunca es suficiente para un jugador como yo. Yo intento hacer siempre más", terminó.