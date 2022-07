Medina Cantalejo: "Intentaremos reducir los penaltis que dejan la sensación de que te falta algo"

"Desde noviembre hemos incrementado el tiempo efectivo de juego un 32 por ciento"

"Vamos a intentar proteger a los jugadores con la máxima eficacia"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, hizo balance este sábado de la pretemporada de los colegiados y habló sobre las matizaciones de las reglas, entre ellas la intención de "intentar" reducir los penaltis, en especial aquellos que "dejan la sensación de que te falta algo".

"Si el balón va a una zona intrascendente, sin que haya un compañero del delantero y no tiene consecuencia en el juego, les hemos pedido que se abstengan de pitar. Vamos a intentar que se reduzcan los penaltis, sobre todo esos de los que se te queda la sensación de que falta algo", dijo Cantalejo en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que recoge Europa Press.

Uno de los aspectos, que más ha ocupado a la comisión técnica, ha sido la modificación de criterio respecto al fuera de juego cuando la pelota viene de un oponente. "Les hemos dicho que ese contrario debe tener el cuerpo controlado, que el toque debe ser claro y que el balón sea prácticamente una cesión hacia atrás, que lo tengan claro los asistentes y los árbitros", especificó.

"Queremos que toda la temporada sea igual que el último tramo de la pasada, donde el nivel de actuación fue tremendo en Primera, Segunda y 'playoffs'. El árbitro tiene que ser consciente que es el punto de mira del resto de participantes", apuntó Cantalejo, quien destacó que no quieren equivocarse.

Otro de los aspectos tratados fue la protección de los jugadores. "Desde noviembre hemos incrementado el tiempo efectivo de juego un 32 por ciento. Hemos insistido en que hablen menos, sancionen, se coloquen y reanuden el juego", añadió.

"VAMOS A INTENTAR PROTEGER A LOS JUGADORES CON LA MÁXIMA EFICACIA"

En esta línea, el presidente del CTA señaló la mejora en juego efectivo. "Vamos a intentar proteger a los jugadores con la máxima eficacia. No puede ser que un jugador se lesione y no lo hayamos visto en el campo o el VOR", zanjó.

El máximo responsable del colectivo arbitral incidió en el trabajo realizado en el seminario de pretemporada y que explicarán próximamente a todos los entrenadores. "El día 9 (agosto), que tenemos la reunión con los entrenadores, queremos ser todos francos, escucharles, igual que hemos tenido a Julen Guerrero y nos ha dado su opinión sobre determinadas acciones duras después de tocar el balón", explicó.

Cantalejo dejó claro la importancia del apoyo institucional de la RFEF y de su presidente. "Para nosotros, tener el respaldo del presidente es esencial, igual que el presidente tiene el respaldo absoluto de la plantilla de árbitros", destaca.

Por último, reflexionó sobre su cargo y el desempeño del mismo. "Me siento tremendamente orgulloso, después de 40 años, de poder representar a mis compañeros, a los árbitros, poco a poco se va captando la idea que yo siempre he tenido del arbitraje, donde no es un trabajo, es una pasión. Vamos inculcando ese criterio, esa forma de vivir el arbitraje. Soy tremendamente feliz porque es mi pasión", sentenció.