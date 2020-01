Mendilibar: "LaLiga está mucho más igualada"

Publicado 18/01/2020 23:18:48 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, celebró la victoria de su equipo sobre el Atlético de Madrid (2-0) en Ipurua, donde supieron sufrir y aprovechar las ocasiones para dar un nueva sorpresa en una Liga "mucho más igualada"

"Lo normal es que te ganen ellos, pero en tu casa siempre tienes la esperanza de hacer un buen partido y que pase lo que ha pasado hoy. En el primer tiempo creo que hemos hecho un par de ocasiones buenas aparte del gol, luego sufrir hasta el último momento", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras la jornada 20.

El cuadro local metió pronto y después aguantó a un Atleti que fue mejor en el segundo tiempo. "Teníamos miedo porque por dentro con Herrera y Thomas hacen mucho daño. En el primer tiempo hemos tapado bien eso y les ha costado entrar en juego, no nos han llegado demasiado, pero en el segundo tiempo han entrado más en juego. Hemos tenido acierto para hacer el segundo gol para tener la tranquilidad definitiva", afirmó.

"Igual te viene otro equipo y te mete 0-3, el Madrid o el Barça o cualquier equipo de estos, el Atleti otros años nos ha ganado bien y este año les hemos ganado. No es sencillo pero ellos vienen aquí sabiendo que este campo no es fácil tampoco. Nuestro trabajo es que ellos no puedan hacer un buen partido y no lo han logrado", añadió.

Mendilibar recordó lo apretada de la liga y la lucha normal del Eibar por salvar la categoría. "La Liga está mucho más igualada, los de arriba están bien pero no se salen como otros años y los de abajo aprietan. Nosotros tenemos que estar donde estamos, peleando para salvar la categoría. Estamos en los números y en lo que se nos pide a nosotros. Es verdad que otros años hemos sacado puntos con más facilidad pero no se puede hacer eso siempre", finalizó.