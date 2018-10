Mendilibar: "No debemos ser conformistas y debemos salir a ganar cada partido"

Publicado 02/03/2018 17:29:25 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que aunque el "objetivo principal" de la permanencia está casi logrado no deben ser "conformistas" y deben seguir saliendo a "ganar", empezando por el duelo de este sábado ante el RC Deportivo en Riazor (18.30 horas), y ha alertado de la "dificultad" del duelo debido a las "circunstancias clasificatorias" del cuadro gallego.

"El objetivo principal está ya hecho, aunque no sea matemáticamente. A partir de ahora, mi pensamiento no está en lo que pasará en los próximos cinco partidos, sino en lo que pasará mañana, y después en lo que pasará el siguiente sábado. No bajar los brazos, no ser conformistas y salir a ganar cada partido", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

En este sentido, el técnico vasco apeló a repetir al menos los puntos logrados la campaña pasada (54). "Al principio de temporada pensábamos en quedar libres a falta de 2 ó 3 jornadas y disfrutar el final de temporada. Empezamos mal, pero le hemos dado la vuelta. Llevamos 3 ó 4 meses buenos, con dinámica buena. A ver si llegamos al menos a los puntos que conseguimos la temporada pasada", afirmó.

Sobre el duelo ante los gallegos, el de Zaldibar destacó su "dificultad" debido a las "circunstancias clasificatorias" del Dépor, penúltimo. "Si somos un equipo que compite como en los últimos partidos, vamos a tener nuestras opciones, pero tampoco pensando que va a ser un partido de ir, jugar, ganar y volver", subrayó.

Además, afirmó que los de Clarence Seedorf están consiguiendo "malos resultados", pero que ante el Espanyol "mereció ganar". "Tiene jugadores muy buenos, como Adrián, Andone, y Lucas Pérez en ataque. No meten goles en los últimos partidos, pero tienen algo y en cualquier partido pueden hacer cosas buenas. No quiero que nos conformemos con el empate si vamos 0-0. Si hacemos eso, estaremos muy cerca de poder perder el partido", analizó.

"Tienen muy buenos futbolistas que por lo que sea no están bien como grupo, pero en cualquier momento te la pueden liar. Algún partido tienen que ganar. Las dinámicas están ahí, pero también se pueden cambiar en un momento, como nos pasó a nosotros. Será un partido más difícil que cualquier otro porque ellos tienen la obligación de ganar para poder salir de donde están", continuó.

Por otra parte, sobre la conexión entre Pedro León y Fabián Orellana, que el miércoles jugaron juntos por primera vez, Mendilibar aseguró que "los buenos se entienden". "Desde que llegó Fabián, he dicho que no sé lo que hace un jugador como él en el Eibar, pensaba que podía estar en un equipo cuyo objetivo principal sea estar en Europa. Lo mismo pasa con Pedro. Después de nueve meses lesionado no es fácil competir, pero el que tiene calidad, lo hace", manifestó.

Por último, Mendilibar ofreció la convocatoria completa, en la que ha realizado rotaciones y ha descartado a Yoel, Capa, Ramis y Jovanovic, que se unen a las bajas por lesión de Fran Rico y Sergi Enrich. La lista la forman Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Arbilla, Paulo Oliveira, Lombán, Cote Valdés, Juncà, Dani García, Escalante, Jordán, Pape Diop, Pedro León, Orellana, Alejo, Inui, Kike García y Charles.