Mercado: "Cuando no pude correr supe que algo no estaba en su lugar correcto"

El defensa argentino del Sevilla FC Gabriel Mercado, quien recibió el alta médica tras ser operado de la fractura de cúbito que se produjo el pasado fin de semana, explicó cómo fueron las horas de después de su lesión tras asustare al "no poder mover el brazo", además de confirmar que ya se encuentra "mejor, pero con dolores".

"Me asusté porque no podía mover el brazo y noté que algo se había desplazado. Al intentar correr no pude y fue cuando ya supe que algo no estaba en su lugar correcto", relató Mercado a los medios del club andaluz.

Mercado, de 31 años, sufrió una fractura en el cúbito del brazo derecho en el derbi ante el Real Betis del pasado domingo, en el cual los verdiblancos acabaron derrotando a los nervionenses con un gol de Joaquín en los últimos minutos. El argentino se encuentra ya en su domicilio tras recibir el alta médica este martes.

"Me dolió perder el partido, pero afortunadamente volveremos a jugar con ellos el año que viene y espero poder estar ahí", expresó el de Puerto Madryn (provincia de Chubut, al sur de Argentina).

También recordó cómo fueron las primeras horas después de lesionarse. "La primera noche apenas dormí por el dolor y porque se te pasan muchas cosas por la cabeza a la vez. Ya con los calmantes pude ir descansando más aunque no puedo pretender que no me duela", recordó.

Además, Mercado explicó que ya se encuentra "mejor", pero que "aún" tiene "signos de dolor". "Tengo ganas de incorporarme al club y con mis compañeros y poder volver a jugar al fútbol", enfatizó.

El jugador diestro quiso agradecer las muestras de apoyo que ha recibido estos días. "Me siento muy orgulloso de haber recibido tantos mensajes de muchísimos excompañeros, compañeros actuales y aficionados en las redes sociales, que es algo que te reconforta para volver cuanto antes", comentó.

El tiempo de baja del ex jugador de Racing Club, Estudiantes de la Plata y River Plate "dependerá de la evolución de la lesión a lo largo de las próximas semanas", informó el club sevillano en su momento.