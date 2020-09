Mestalla se estrena con derbi valenciano y La Cerámica presenta el proyecto de Emery

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia de Javi Gracia inicia este domingo su andadura en LaLiga Santander con un derbi en Mestalla ante el Levante, en una primera jornada en la que Unai Emery se estrena con el Villarreal ante la recién ascendida SD Huesca y en la que Real Betis y Real Sociedad ponen a prueba sus proyectos a domicilio ante Deportivo Alavés y Real Valladolid.

El duelo en el coliseo valencianista (21.00 horas) llega solo unas horas más tarde de las quejas de Gracia, que reconoció estar "un poco decepcionado" después de que la entidad presidida por Anil Murthy no hiciese los fichajes prometidos tras las salidas de hombres como Dani Parejo, Rodrigo o Ferran Torres. "Veo la plantilla debilitada, fruto de las salidas que ha habido. Se han ido cinco jugadores importantes del equipo. De esos refuerzos que antes de venir ya se me dijo que iban a venir, no ha venido ninguno", apuntó.

Las lesiones de Gameiro, Cillessen y Jason, que se añaden a la ausencia de refuerzos, abrirán la puerta a jóvenes como Esquerdo, Musah o Álex Blanco. También estará disponible Gonçalo Guedes, recuperado de las molestias que sufrió con la selección portuguesa.

Mientras, el Levante de Paco López quiere dar un paso más respecto a la pasada campaña buscando conquistar Mestalla por primera vez en la máxima categoría. El preparador granota tendrá bajas significativas por lesión: Roger Martí, Rúben Vezo, Rubén Rochina y Cheick Doukouré.

EMERY CONDUCE AL NUEVO 'SUBMARINO AMARILLO' ANTE EL HUESCA

Horas antes en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas), el Villarreal presenta ante el Huesca su ambicioso proyecto comandado por Unai Emery. Quinto la pasada temporada con Javi Calleja, el 'submarino amarillo' sueña con poder alcanzar la zona 'Champions' gracias a refuerzos como Parejo, Coquelin o Kubo, que esperan hacer olvidar el talento de Cazorla.

Para el choque de este domingo, donde los castellonenses esperan empezar a hacerse fuertes en casa, Bacca, Alberto Moreno y Ramiro Guerra no estarán disponibles por lesión.

Enfrente, el Huesca espera empezar con buen pie este curso después de su efímero paso por Primera en la temporada 2018-19. Okazaki, máximo anotador de los oscenses en Segunda, tirará de un grupo reforzado con hombres como Maffeo, Gastón Silva o el portero Andrés Fernández, que iniciará LaLiga enfrentándose a su exequipo.

MACHÍN Y PELLEGRINI SE ESTRENAN EN MENDIZORROTZA

En el partido que abre la jornada dominical en Mendizorrotza (14.00 horas), Alavés y Betis quieren dejar atrás las malas sensaciones del final de la pasada temporada, y ambos con nuevos técnicos: Pablo Machín y Manuel Pellegrini.

El preparador soriano, sustituto de Juan Ramón López Muñiz al frente de los babazorros, presentará un once con viejos conocidos y la novedad de Rodrigo Battaglia. Ni Manu García ni Adrián Marín, ambos lesionados, podrán formar ante los verdiblancos.

Mientras, el entrenador chileno regresa a LaLiga con el objetivo de encontrar el rendimiento de una plantilla que no ha respondido a las expectativas las dos últimas campañas. Martín Montoya, Claudio Bravo y Víctor Ruiz son las novedades del equipo.

Por último, la Real Sociedad, sexta el pasado curso, emprende en Pucela (16.00 horas) una ambiciosa campaña liderada por David Silva. El centrocampista canario, que no estará este domingo afectado por coronavirus, ilusiona en Anoeta, que contará con gran parte del bloque de la 2019-20.

Además de Silva y del también contagiado Willian José, tampoco estarán los lesionados Zaldua, Illarramendi, Monreal, Sangalli, Zubimendi, Merquelanz y Álex Sola.

El Real Valladolid, por su parte, pondrá en liza a algunos de sus nuevos fichajes, como Orellana y Javi Sánchez, que apuntan a titulares en el once de Sergio González.

--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.

Deportivo Alavés - Real Betis 14.00 horas.

Real Valladolid - Real Sociedad 16.00 horas.

Villarreal - Huesca 18.30 horas.

Valencia - Levante 21.00 horas.