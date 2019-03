Míchel: "Fuerte estoy, me siento capacitado y soy el mejor para sacar esto adelante"

Publicado 08/03/2019 17:55:34 CET

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha asegurado este viernes que está "fuerte" para sacar a su equipo del descenso, además de sentirse "capacitado", pese a visitar este sábado al FC Barcelona en el Camp Nou, un partido en el que quiere que sus jugadores estén fuertes defensivamente y acertados en las contras.

"Fuerte estoy, me siento capacitado y creo que soy el mejor para sacar esto adelante, no tengo duda y nunca la he tenido", manifestó el técnico en rueda de prensa antes de viajar hacia Barcelona, con su equipo en penúltima posición.

Consciente de que los resultados "marcan el devenir" de un técnico, de momento no está preocupado. "Es lo natural, pero a veces lo normal o lo natural no forma parte de Vallecas, somos especiales. Quiero ver esa diferencia ya", apuntó.

"El club no me ha dado muestras de ningún tipo de que esté en dificultades, al revés, es el mensaje que he enviado al jugador también. Necesitamos la unidad de todos, a nuestra gente, que Vallecas se crea que vamos a salvarnos. Han demostrado que se puede generar un ambiente donde el jugador no corra, vuele", manifestó.

No obstante, esta vez el escenario será imponente, un Camp Nou donde el Rayo ha encajado varias goleadas. "El equipo tiene que vaciarse y competir al máximo y tener la ayuda de todo el mundo. No es fácil mantener la categoría, el Rayo siempre ha tenido dificultades y ha conseguido levantarse cuando se cae", avisó.

"Vamos con muchas ganas y mucha ilusión, un partido de máxima dificultad porque vamos al campo del líder. La sensación de que tenemos que hacer un gran partido, tener muy buenas sensaciones y ser un equipo muy competitivo, es lo que nos puede llevar a conseguir el objetivo de la salvación", manifestó el técnico.

Por ello quiere que la mentalidad de su equipo sea de la de un grupo "muy sacrificado". "La mentalidad debe ser de un equipo que tenga la sensación de que estamos fuertes defensivamente y ser capaces cuando tengamos el balón de hacerles daño, es muy importante el tema de las transiciones", argumentó.