Míchel: "He conseguido seis ascensos y son los mejores momentos que he vivido"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona, Míchel, confió en que su equipo será capaz de sacar su "su mejor versión" este sábado en la ida del 'playoff' final por el ascenso a LaLiga Santander, una eliminatoria que parte "de cero" y muy igualada, aunque consciente de que en la temporada regular perdieron los dos partidos ante los canarios.

"El equipo está muy bien, con una ilusión tremenda y una motivación especial. Sabiendo que hemos llegado dos equipos de la misma forma a esta final y todo está al 50%. Sacaremos nuestra mejor versión. El partido te hace que tienes que empezar de cero, lo que has hecho hasta ahora no vale", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los catalanes explicó que ha tratado de analizar esas dos derrotas ante el Tenerife este curso. "Todos los aspectos son muy importantes, tenemos que pulir detalles sobre los dos partidos que hemos jugado contra el Tenerife este año. Hay que analizar bien esos dos partidos y buscar soluciones", apuntó.

"Sé que vamos a tener agresividad con balón, que vamos a tener un ambiente espectacular y vamos a buscar la portería rival. Vamos a dar el 200%. Sé que vamos a dar la mejor versión. No hay que tener una excitación fuera de lo normal. Si disfrutamos del juego vamos a ser muy competitivos", añadió.

Míchel confesó que los ascensos en su carrera son los mejores momentos y que el club y el equipo deben estar preparados para "hacer historia" en su tercera final consecutiva para volver a Primera. "Hay que hacer historia, no sé si este año es el bueno, si no. Vamos a disputar la final, eso seguro, y vamos con nuestra idea a competir y a hacer las cosas bien", dijo.

"He conseguido seis ascensos, cuatro como jugador y dos como entrenador, y son los mejores momentos que he vivido. He metido goles importantes, he jugado en Europa, pero ese partido que te da estar en Primera División, ascender, eso se recuerda para toda la vida, por eso es hacer historia", añadió.

Por otro lado, el técnico del Girona valoró la posibilidad de que Stuani, apercibido, se pierda la vuelta si ve una amarilla. "No hay nadie imprescindible, es un jugador ofensivo y no debería haber problema. Queremos a Stuani mañana y en la vuelta, pero nadie se puede dejar nada. Ya veremos cuántos soldados quedan para la batalla final", comentó.

"Sus virtudes y las nuestras se han visto a lo largo de la temporada. Quiero que mi equipo parta de cero, desde el trabajo y la humildad. Somos un equipo de generar valores en el día a día. Hemos ido recordando todo lo que hemos hecho toda la temporada. Los malos momentos, la confianza del club, todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí con la ilusión de poder ascender y siempre volver al inicio de todo", terminó.