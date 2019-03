Míchel: "Me fui como jugador en contra de mi voluntad y me voy como entrenador en contra de mi voluntad"

Publicado 19/03/2019 15:57:53 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', lamentó tener que volver a irse "en contra" de su voluntad del Rayo Vallecano, después de haberlo hecho en su etapa como jugador y repetirlo tras ser destituido este lunes como técnico, aunque entiende la decisión del club porque llevan siete derrotas seguidas y "el fútbol son números y no sentimientos".

"Me fui como jugador en contra de mi voluntad y me voy como entrenador en contra de mi voluntad, pero un rayista nunca se rinde y puede que haya una tercera oportunidad", expresó Míchel este martes en su despedida ante los medios de comunicado, donde estuvo arropado por los capitanes del equipo, el presidente del club, Raúl Martín Presa, y el director deportivo, David Cobeño.

El madrileño, visiblemente emocionado, apuntó que "el Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más" y dio las gracias a su cuerpo técnico y a los jugadores, de los cuales ha notado "su respeto en los buenos y los malos momentos" y con los que se han sentido "realizado" en papel de entrenador.

"El foco está ahora en salvar al Rayo y todos tenemos que estar unidos para conseguirlo. Esta es una semana buena, el equipo no tiene competición y espero que se pongan a las órdenes del nuevo entrenador y consigan el objetivo de la salvación que es lo más importante y por lo que tenemos que pelear. Yo ya estoy un poco fuera y no quiero ser foco de nada", advirtió el exjugador.

Este opinó positivamente sobre una posible vuelta de Paco Jémez. "Aprendí mucho de él y me parecería bien que viniera. Tendría una plantilla preparada y sea la persona que sea va a tener un vestuario con la capacidad de sacar esto. La ilusión de los rayistas es esa y el barrio tiene que empujar y conseguir esa victoria que dé alas", aseveró.

"Cada entrenador tiene su forma de trabajar y la mía era darles poder y confianza y que se sintieran importantes en el terreno de juego. El que venga tiene una plantilla que va a remar para solucionarlo", insistió Míchel.

El madrileño dejó claro que el club le ha "apoyado" y dado "confianza" en todo momento. "Los números están ahí. Yo lo intenté todo, y los jugadores y yo hemos trabajados al cien por cien, pero por pequeños detalles no salieron las cosas. El fútbol son números y no sentimientos, espero que esta decisión sea para bien y yo confío en los jugadores porque son capaces de sacarlo adelante. Espero que el Rayo siga en Primera muchos años", remarcó.

"Evidentemente, si ves que al final el mensaje no sale todo lo bien que tú quieres es posible que el equipo necesitase una respuesta. Me veía con fuerzas y preparador, pero entiendo la postura que se ha tomado. Son siete derrotas seguidas y necesitamos un revulsivo, o una idea nueva, no sé. Yo estoy orgulloso del trabajo que han hecho los jugadores conmigo, sé que puedo contar con ellos en otro momento", prosiguió, indicando.

Además, cree que les ha faltado "esa pizca de suerte que haga ver el futuro con optimismo". "Si supiera qué paso... Hemos hecho de todo y siempre desde el respeto al jugador. Son pequeños detalles y lo he hablado con ellos. La gente no entiende que son siete derrotas y que los jugadores son personas y que hay que comprenderles y entenderles", sentenció.