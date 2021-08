Míchel: "No son malas sensaciones, pero de eso no vive un equipo"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, Míchel González, valoró las "buenas sensaciones" que dejó su equipo en la derrota (2-1) en el Camp Nou, pero también reconoció que de eso no viven los equipos, sino de sacar los puntos que de momento no han sumado en tres partidos.

"Me queda una sensación idéntica a los dos partidos anteriores. Hemos salido del vestuario con un gol en contra, en un estadio en el que no se puede permitir eso pero aún así el equipo se ha rehecho, con cambios de sistemas y de jugadores, hemos estado muy cerca", dijo en rueda de prensa en la tercera jornada de LaLiga Santander.

"Hemos sometido en algún momento al Barça también por un impulso físico. Son tres partidos sin puntuar y es cierto que las sensaciones no son malas pero de sensaciones no vive un equipo, vive de puntos", añadió, un Míchel que reconoció que no puede ser optimista si no empiezan a llegar los puntos.

El técnico azulón explicó que a la afición eso sí les pide la confianza de que van en buen camino. "Buscamos otras soluciones en el descanso. El equipo estuvo muy bien hasta la pausa de hidratación. Han tenido más el balón, nos bajaron el ritmo, la entrada de Gavi les vino bien", explicó.

"Los mensajes no pueden ser positivos, los equipos viven de victorias. Damos síntomas de no estar graves, pero es el momento de ver la situación, no cambiar el ritmo de juego, pero necesitamos ajustarnos y el mensaje es siempre de esperanza porque esta es la manera que nos va a llevar a ganar partidos", terminó.