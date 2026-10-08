Mikel Arteta se une a Sanitas para visibilizar el impacto de la secuenciación del genoma en la salud preventiva

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, colaborando con Sanitas - PRENSA SANITAS

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal FC, el español Mikel Arteta, ayudará a visibilizar el impacto de la secuenciación del genoma en la salud preventiva tras unirse al programa 'WhatYou're Made Of' de Sanitas, una iniciativa que analiza cómo la información obtenida a partir del ADN contribuye a una atención sanitaria más preventiva y personalizada.

Arteta realizó un test sobre su alimentación, cuyos resultados han aportado información relevante sobre él, y en los que la prueba de secuenciación del genoma ha identificado "una mayor predisposición genética" a desarrollar enfermedad celíaca e intolerancia a la lactosa, según indicó Sanitas en nota de prensa.

Así, el técnico vaso, que ya presta especial atención a su dieta y a su estilo de vida, considera que estos resultados le ayudarán "a orientar futuras decisiones sobre su alimentación", especialmente en relación con el gluten y los lácteos, además de hablar con su familia sobre alimentación saludable.

"El análisis también ha detectado variantes genéticas que podrían influir en la respuesta de Arteta a determinados medicamentos. Si en el futuro necesitara algún tratamiento, sus médicos podrían utilizar estos datos para valorar qué medicamento o dosis se adapta mejor a su perfil genético", explicó Sanitas.

Los datos obtenidos en el programa de secuenciación del genoma completo de Bupa, matriz de Sanitas, muestran que casi el cien por cien de los participantes presenta variantes que podrían repercutir en su respuesta a determinados medicamentos.

Sanitas recalcó que Arteta, que nació con una afección cardíaca, conoce bien "el valor de la preparación y la anticipación" y que "ha prestado una atención especial a su bienestar, sobre todo desde que tuvo hijos". "Por este motivo, quiso aplicar ese mismo enfoque preventivo tanto a sí mismo como a su familia con una perspectiva a largo plazo", subrayó la compañía.

En este contexto, Arteta cree firmemente que "es importante anticiparse y adoptar una actitud activa respecto a la salud". "Para mí, una parte fundamental consiste en comprender qué podría ocurrir en el futuro en lugar de esperar simplemente a que suceda algo, así que este proceso ha sido muy enriquecedor", añadió el técnico guipuzcoano, que no olvida que si sus resultados hubieran mostrado algo más grave, habría podido actuar "en consecuencia". "Del mismo modo, saber que no ha sido así me ha dado mucha tranquilidad", subrayó.

A partir de una muestra de sangre, el técnico del Arsenal también recibió información personalizada sobre cómo su genética y su estilo de vida afectan conjuntamente a su salud, y un profesional sanitario de Bupa le explicó los resultados para ayudarle a comprender qué significan y qué medidas podría adoptar a partir de ellos.

Así, este test de secuenciación del genoma completo de Bupa permite "obtener información sobre el riesgo genético de más de 36 enfermedades", entre ellas diez tipos de cáncer. También analiza si una persona es portadora de determinadas variantes genéticas y cómo su perfil genético incide en la respuesta a algunos medicamentos.

Cabe destacar que la prueba informa únicamente sobre aquellos hallazgos ante los que es posible tomar medidas preventivas, como adelantar determinadas pruebas de detección, realizar intervenciones clínicas "cuando estén indicadas" o introducir cambios en el estilo de vida respaldados por la evidencia que ayuden a gestionar los riesgos para la salud. En este punto, cada participante recibe orientación clínica especializada y un plan de salud personalizado elaborado a partir de sus resultados.

La experiencia de Arteta se enmarca en la apuesta por la medicina genómica de Bupa, que resaltó que invierte cerca de 46 millones de euros en sus programas de genómica y que ya ha realizado más de 25.000 pruebas genómicas en Reino Unido, España, Polonia y Australia, entre las que se encuentran las pruebas de secuenciación del genoma completo realizadas dentro de los programas de Reino Unido, España y Polonia, "que conforman la mayor iniciativa de secuenciación del genoma completo desarrollada por una compañía sanitaria privada en Europa".

Por su parte, director Médico y de Sostenibilidad del Grupo Bupa, el profesor Melvin Samsom, señaló que conocer "cómo influye la genética en el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, en el estilo de vida y en la respuesta a los medicamentos" permite a los profesionales sanitarios disponer de "una visión más completa" para orientar el cuidado de la salud.

"Mikel cuenta ahora con información que podrá compartir con un médico si la necesita en el futuro. Por otro lado, sus resultados le han llevado a prestar más atención a su alimentación y a las decisiones que contribuyen al cuidado de su salud a largo plazo", aseguró.