El Milan viaja al Trofeo Bernabéu sin André Silva ni Reina pero con Higuaín

Publicado 10/08/2018 20:59:29 CET

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués André Silva, pretendido por el Sevilla FC, no está convocado para viajar a la capital española con la expedición del AC Milan que se enfrentará al Real Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu de este sábado (21.00), donde sí estará el ex madridista Gonzalo Higuaín.

Gennaro Gattuso no ha referenciado al punta luso André Silva, quien podría estar cerca de firmar por el Sevilla. El cuadro andaluz busca un delantero (que no será Michy Batshuayi, fichado por el Valencia) y podría ser el ex jugador del Porto que llegó el verano pasado a Italia por 40 millones de euros.

Quien tampoco viajarán con la expedición rossonera son el portero español Pepe Reina (contusión lumbar), Ivan Strinic y Ignazio Abate, ambos con problemas musculares, aunque en estos casos el equipo milanista sí ha explicado el motivo de su ausencia.

El internacional italiano Riccardo Montolivo tampoco está en la cita y, al no existir una causa argumentada, es probable que su marcha también esté próxima.

Por otro lado, el ex madridista Gonzalo Higuaín sí estará en el Santiago Bernabéu para enfrentarse a su antiguo club, junto al español Joaquín 'Suso' Fernández y los fichajes Mattia Caldara y el del Barcelona, Sporting de Gijón y Las Palmas, Alen Halilovic.

Esta es la convocatoria completa del Milan para el Trofeo Santiago Bernabéu: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Plizzari; Bellanova, Calabria, Caldara, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi; Bacca, Borini, Cutrone, Higuaín y Suso.