Modric, baja de última hora en el Real Madrid para medirse a Osasuna

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Luka Modric no jugará esta noche el partido de Liga frente al Club Atlético Osasuna (21.30 horas), perteneciente a la undécima jornada de Liga, según ha informado el club blanco este miércoles en un breve comunicado.

"El croata no disputará el partido de esta noche contra Osasuna.

Modric no jugará el encuentro de esta noche (...) Modric estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido pero es baja de última hora", indicó el Real Madrid, que no ofreció más detalles de la ausencia del centrocampista.

Modric ha disputado esta temporada un total de 9 partidos, 6 en Liga y 3 en la 'Champions League'. Un total de 640 minutos en los que ha repartido dos asistencias. Ante el FC Barcelona, en el último encuentro de los blancos, disputó los 90 minutos.