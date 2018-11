Mohamed: "Ante el Real Madrid tenemos que ratificar lo que estamos haciendo"

Publicado 10/11/2018 16:54:36 CET

El entrenador del RC Celta, Antonio Mohamed, ha asegurado que ante el Real Madrid, al que se enfrentan este domingo en Balaídos (20.45 horas), deben "ratificar" todo el trabajo que han desarrollado durante estos meses, y ha afirmado que la prioridad ante el conjunto blanco es "terminar jugadas" y que no les "contragolpeen".

"Nosotros trabajamos igual, con la misma alegría de siempre, sabiendo que el equipo está encontrando su manera. Mañana es un día para ratificar lo que estamos haciendo y ponernos en los puestos que queremos en la tabla", declaró en la rueda de prensa previa. "Tenemos que ganar, el empate no nos sirve", aseveró.

En este sentido, tiene claro qué jugará a su favor ante el conjunto blanco. "Lo que nosotros necesitamos mañana es terminar jugadas; si no terminamos jugadas y empezamos a tener la pelota en campo rival, corremos mucho riesgo de que nos contragolpeen. Tenemos todas las de perder. Pérdidas y contragolpes es lo que menos nos conviene. Tenemos una virtud muy grande, que es que no necesitamos a veces tener tanto la pelota o ser el dueño del juego para hacer goles", subrayó.

Así, el técnico argentino recalcó que el Real Madrid es "un equipo de jerarquía" y que se está "recuperando". "Estoy ocupado en lo nuestro, en que ratifiquemos lo que venimos haciendo, que en casa podamos presionar al rival, tener opciones de gol. No tenemos otra alternativa que salir a por el partido, a jugar en campo rival el mayor tiempo posible, competir la posesión de la pelota... Ojalá que no veamos al mejor Real Madrid, pero dependerá del trabajo que hagamos", advirtió.

Además, no considera que haya habido grandes cambios en el conjunto madridista, y aseguró que no se puede ver "ni un Madrid de Lopetegui ni un Madrid de Solari". "Se necesitan mínimo seis meses para verse la cara de un entrenador, para bien y para mal. Mañana vamos a ver un equipo con jugadores llenos de jerarquía, que sabe a qué juegan desde hace mucho tiempo, son campeones de todo. (A Solari) le deseo lo mejor y que se quede en el Real Madrid sería algo bueno. Nos vamos a encontrar con un equipo que está tocado anímicamente y creemos que puede ser muy peligroso", apuntó.

El preparador bonaerense aseguró también que es normal que echen de menos a Cristiano Ronaldo. "El Celta lleva más goles que todos, salvo Barcelona y Sevilla; también recibimos bastantes. No me gusta hablar de los demás equipos. ¿Qué voy a decir, que perdió 50 goles? Es muy difícil de reemplazar, ni con tres futbolistas. Sabemos lo que representa Cristiano Ronaldo y es obvio que lo van a extrañar", expuso.

"Tenemos que ganar. Si los partidos fuesen hasta el minuto 85 estaríamos en zona 'Champions'. Nos faltan cosas que corregir y mejorar. Tenemos que crecer como equipo; estamos en crecimiento. Mañana es el día", dijo sobre los minutos finales del cuadro celeste.

"UN EQUIPO INTELIGENTE SE TIENE QUE ADAPTAR A LAS CIRCUNSTANCIAS"

Sobre las condiciones climatológicas que reinarán durante el encuentro, afirmó que deben "adaptarse si hay viento o agua". "Un equipo inteligente se tiene que adaptar a las circunstancias del partido. Lo ideal sería que no haya ni viento ni lluvia, que la cancha esté como tiene que estar y poder jugar como nosotros queremos. No hay que buscar una excusa, hay que adaptarse", expresó.

También contó cómo vivirá el partido tras ser expulsado ante el Real Betis. "Mañana lo voy a ver desde arriba y nos comunicaremos por radio. Hace mucho tiempo que no me expulsaban. Noto muy injusta la expulsión, nunca dije ningún insulto. Las decisiones hay que aceptarlas, me habré equivocado en algo. No me van a extrañar. Capaces son de jugar mejor y veré todos los partidos arriba", bromeó.

Por otra parte, Mohamed informó de que el lateral Kevin Vázquez sufre una gastroenteritis y que si no va en la convocatoria "seguramente entren o David Costas o Pione -Sisto- por él". "Volvió Maxi, Emre y Sofiane -Boufal- se pusieron por delante. Son momentos de cada uno. Hablamos siempre de justicia deportiva. Otro que encontró lugar es Andrew -Hjulsager-. Hoy creo que ellos dos están mejor que él", dijo sobre el extremo sursudanés.

Sobre el delantero uruguayo Maxi Gómez, explicó que "va a jugar". "El otro día él se centró con jugadores más centradores, como Andrew. Eso a Maxi le favorece mucho. Encontrar los jugadores que le puedan hacer jugar mejor lleva un tiempo", advirtió.

El técnico argentino también valoró la llamada de Brais Méndez a la selección española. "Me pone muy contento por él. Desde el primer día que entré en el equipo le vi condiciones; en poco tiempo ha cambiado su cabeza y ahora es el volante que más corre y recupera. El talento lo tiene, ahora esperemos que siga con la misma humildad y el mismo compromiso, que nada le cambie. Para la institución es muy buena su convocatoria", resaltó.

Por último, habló de los plazos para el regreso del centrocampista eslovaco Stanislav Lobotka. "Yo creo que en diez días va a estar para jugar. No hay lesión ósea. Después de la fecha FIFA, contra la Real Sociedad el día 26, lo podríamos tener ya para jugar. No es nada grave la lesión de Lobotka", concluyó.