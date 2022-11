Monchi: "He hecho méritos para la crítica, pero no he pensado en irme, sería de cobardes"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', reconoció este miércoles que el club está viviendo "un momento complicado" por su actual situación deportivo, aceptó que esté siendo criticado porque ha hecho "méritos" para ello, pero dejó claro que va a dimitir porque eso "sería de cobardes".

"Es un momento complicado, no a nivel personal porque eso ahora es más que secundario, pero después más de 20 años como director deportivo, estamos en una situación fea, aunque con la fuerza y la ilusión máxima de revertirlo. No cabe lamerse las heridas y sí reconocer errores, que han sido muchos, hacer autocrítica de verdad, de puertas adentro, y buscar soluciones. Hablar menos y hacer más", admitió Monchi en declaraciones a los medios en Manchester (Inglaterra), donde juegan ante el City, recogidas por la web del club.

El gaditano sabe que se ha "ganado la crítica" y que "no hay que buscar el culpable en otra parte". "La gente no tiene ganas de escucharnos sino de que hagamos cosas que cambien esta situación. Es frustrante para un sevillista ver la situación clasificatoria y entiendo que la gente tenga en su punto de mira a Monchi. Cuando ganábamos también salía en la foto y ahora tengo que reconocer que, si hay crítica, es que he hecho méritos para ello", recalcó.

En este sentido, no esconde que haya podido tener "falta de acierto en la toma de decisiones", pero que mantiene "intactas la voluntad, la ilusión, las ganas de hacer cosas y mejorar". "Quizás incluso tengo esa revancha interna de intentar darle la vuelta a la situación", puntualizó un Monchi "motivado al cien por cien" y que espera que le vuelva esa "iluminación para que también llegue el acierto, que es lo que la gente te va a comprar".

El director deportivo sevillista recordó que el club "ha crecido en base a que cada uno tenía un criterio y lo ha puesto encima de la mesa" y se consideró "un tipo complicado" por culpa de un "genio difícil". "Hay que levantar la voz de vez en cuando, siempre de manera constructiva, es lo que pasa ahora y antes. Yo no he pensado en irme, al contrario, sólo amagar con eso sería de cobardes y puedo ser muchas cosas, pero cobarde no", subrayó.

"Siempre he dado la cara, a veces me la han partido y otras no, pero no pienso más que en intentar recuperar la inspiración, esa línea para, junto a toda la gente del club, darle la vuelta a la situación difícil, que requiere lo mejor de nosotros y la concentración absoluta en el objetivo. Hemos tenido que prescindir de un entrenador exitoso y la situación no es buena. No caben paños calientes y nos hemos equivocado, vamos a buscar la versión del pasado, en la que acertamos", agregó.

El directivo defendió también su silencio desde la destitución de Julen Lopetegui, aunque cree que "no ha sido tanto tiempo" y que ha seguido trabajando, "que es lo importante", y que no ha estado de "vacaciones".

"Fue una decisión personal porque cuando uno habla tanto, llega un momento en el que yo mismo me cansaba de escucharme e imagino que el aficionado también. A veces, si no puedes transmitir lo que quieres y tú mismo no te ves y te confundes en el mensaje, es mejor pararte, ver las cosas con perspectiva y aquí estamos otra vez", admitió.

"ESTA PLANTILLA TIENE MÁS FÚTBOL Y RENDIMIENTO QUE PARA SER 18º"

Monchi se refirió también al derbi del próximo domingo al que el Betis llega "en un momento magnífico" y haciendo las cosas muy bien". "Pero somos el Sevilla e iremos buscando conseguir una victoria. El propio grupo sabe lo que supone el partido y tenemos que afrontarlo con la concentración necesaria, sabiendo que representamos a una parte muy importante de la ciudad", declaró.

En cuanto a la plantilla y su actual desequilibrio según indicó el técnico Jorge Sampaoli, aclaró que "hay jugadores que no tienen repuesto porque hay varios lesionados" y que lo que iba a ser una "incomodidad" con el parón por el Mundial, ahora les va a venir "muy bien" porque les dará "tiempo" para que se sienten "todos" y "valorar todas las posibilidades".

"Evidentemente, esta plantilla tiene más fútbol, más rendimiento y más repertorio futbolístico del que está ofreciendo, no tenemos una plantilla para ser el decimoctavo. Se puede mejorar y vamos a estudiar todo aquello que creemos mejorable sin prejuicios. Hay una serie de parámetros que hay que meter en la coctelera, pero intentaremos hacer aquellos esfuerzos que nos permitan todo sin tener miedo", admitió el exportero, que confesó que, "viendo los resultados", han hecho "cosas mal" en la planificación durante el verano.