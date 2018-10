Montella: "Pensamos sólo en Las Palmas, si algún jugador descansa será porque lo necesita"

Publicado 16/02/2018 13:12:44 CET

El entrenador del Sevilla FC, Vincenzo Montella, ha asegurado que "sólo" piensan en el partido de este sábado ante Las Palmas (13.00 horas) y no en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United, y ha afirmado que si alguien va a "descansar" en LaLiga será "porque lo necesite", no porque lo esté reservando para el choque ante los 'red devils'.

"Pensamos sólo en Las Palmas, porque en LaLiga debemos recuperar terreno y ya habrá tiempo de pensar en el miércoles. Los jugadores que quieran estar el miércoles deberán tener una buena actuación mañana", señaló en la rueda de prensa previa al duelo en el Estadio de Gran Canaria. "Debo valorar cómo están mis jugadores individualmente para prepararlo. Quizás algún jugador tenga que descansar, pero porque lo necesite, no porque el rival sea uno u otro", añadió.

Además, el técnico italiano apeló a mejorar la imagen como visitante después de la debacle de su último partido fuera de casa, en Ipurua (5-1). "Estoy cansado de estos altibajos. El equipo tiene que ganar y podrá perder a veces, pero no podemos mantener esa sensación. Mañana es el partido justo para poner esto bien, aunque ellos presionan mucho y tendremos que estar centrados y bien organizados. Es el momento para mostrar esa continuidad", advirtió.

Por otra parte, no desveló si Muriel llegará al encuentro. "Ayer hizo un entrenamiento parcial y veremos cómo está. En la Sampdoria conmigo jugaba poco, pero ahora es un futbolista más maduro, diferente, pero que aún puede mejorar", dijo antes de valorar el trabajo de Lenglet. "Es un jugador fantástico, con muchas cualidades visibles en su juego. También tiene humildad y siempre quiere mejorar. Creo que eso le llevará a su selección, porque tiene una mentalidad de campeón", indicó.

Montella sí explicó que cuenta "mucho con Roque Mesa" y con que esté "motivado" ante su exequipo. "Pero Pizarro también merece jugar después del último encuentro. En cualquier caso, tenemos hoy el último entrenamiento y no puedo adelantar nada", manifestó.

También comentó la posible ausencia de Jonathan Viera en el cuadro amarillo. "Es un buen jugador, tiene calidad, pero a Las Palmas le he visto los cuatro últimos partidos y sólo han perdido en casa del Atlético, donde estuvieron casi al final con empate a cero. Son un equipo que intenta jugar con el portero y que tiene una identidad muy clara. Me centro en el partido en sí, no en los jugadores que puedan estar", subrayó.

Por último, el preparador transalpino habló de sus dos próximos rivales en los banquillos. "Mourinho es más ganador que todos nosotros. Ha empezado un modo de entrenar en el que consigue entrar en la mente del jugador para sacar lo mejor. Paco Jémez me gusta porque su equipo tiene identidad, siempre busca jugar y es organizado sin el balón. Son dos filosofías diferentes, pero si quisiera parecerme a alguno sería a Mourinho por su capacidad ganadora, sin faltar el respeto a Paco, que tiene una trayectoria más parecida a la mía", concluyó.