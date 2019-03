Morata: "No se puede criticar a Simeone por un mal partido de Champions o de Liga"

Actualizado 20/03/2019 16:07:30 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata resaltó que Diego Pablo Simeone es "la cabeza visible" del club rojiblanco y que por ello no cree que lo sucedido la semana pasada sea suficiente "para criticar" al argentino, mientras que dejó claro que no está preocupado por el futuro de Antoine Griezmann, "el jugador bandera" del equipo.

"No puedo decir lo que es el 'Cholo' para el Atlético, todos lo saben, es la cabeza visible y seguirá siendo durante toda la vida. Él es el Atlético y un mal partido en 'Champions' o una derrota en Liga no creo que sean suficientes para criticarle. Él sigue teniendo las mismas ganas de ganar y eso es lo más importante", aseguró Morata este miércoles en rueda de prensa con la selección.

Al madrileño tampoco le "preocupa" el futuro de Griezmann, después de nuevos rumores de una posible marcha. "Excepto en la última semana que hemos estado todos muy jodidos, le he visto muy feliz. Está en su casa, es el jugador bandera y el más importante. Todos queremos que esté con nosotros, es nuestro jugador referencia", admitió.

También habló del posible interés del Manchester City en Saúl Ñíguez. "El mercado es así y en cada ventana a los mejores se les relaciona con equipos grandes. Saúl es uno de los mejores en su puesto y encima es muy joven, sin duda casi todos los equipos le querrían tener. Es una suerte que le tengamos nosotros y esperemos que se quede porque le tengo mucho aprecio, sobre todo como persona, y porque nos hace mucha falta", comentó.

"Estoy muy feliz, sobre todo en el Atlético, aunque lo estaría más si la última semana hubiese sido mejor", prosiguió el atacante que recordó que "la vida y el fútbol siguen". "Esto es una motivación siempre, no una excusa para escapar de lo que hemos hecho mal. No hemos estado bien estos dos últimos partidos y cuando volvamos tenemos que apretar para ganar todos los partidos posibles, pero ahora no es el momento de pensar en nuestro club", zanjó.