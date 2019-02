Morata: "Si me pita un penalti el VAR me gustará"

Publicado 21/02/2019 0:05:14 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata lamentó su mala relación con el VAR, que este miércoles le volvió a anular un gol en la victoria de su equipo (2-0) sobre la Juventus, un "buen resultado" que minimizó su desencanto con una tecnología que confía le pite algo a favor próximamente.

"Hace falta bastante más para tirar a uno de los mejores centrales del mundo y más fuertes. De nada sirve quejarse, es un gran resultado. Al menos hoy ha salido bien", indicó sobre su gol anulado, por una falta sobre Chiellini.

"Ahora mismo no me gusta el VAR, si me hacen un penalti y lo pitan me gustará. Hay que respetar las decisiones", añadió, un Morata que ya en LaLiga, ante Betis y Real Madrid, vio truncarse sus nuevos deseos rojiblancos desde el VAR.

Morata dejó claro que la eliminatoria está abierta. "Sabía que iba a tener mi oportunidad como el otro día y una pena que no haya valido el gol. Lo importante es que hemos ganado. Vamos a la guerra con un buen resultado", afirmó.

"La Juve sigue siendo la favorita. Tenemos que trabajar, tenemos bastantes opciones. Ha sido un gran partido. Vamos al estadio de uno de los mejores equipos del mundo. Seríamos tontos si diéramos por muerto a un equipo como la Juventus", finalizó.