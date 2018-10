Mourinho: "Es un partido de 'Champions' y queremos ganarlo"

Actualizado 06/12/2011 22:21:03 CET

"Para mi Van Gaal, de cero a diez, como entrenador es un 10 y como persona, un 11"

AMSTERDAM, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha afirmado que el conjunto blanco saldrá a ganar este miércoles contra el Ajax de Ámsterdam en la última jornada de la fase de grupos, pese a tener el liderato garantizado, y aseguró que aún no piensa en el clásico del próximo sábado contra el FC Barcelona.

"Jugamos un torneo de verano en Estados Unidos y hemos querido ganarlo. Jugamos en China y queríamos meter 10, no 8. Mañana es un partido de 'Champions', que siempre tiene significado, económico y deportivo, y queremos ganarlo. La gente está concentrada y a tope, y para nosotros tiene sentido", manifestó en rueda de prensa.

Mourinho considera normal la evolución de su equipo en su segundo curso como técnico del conjunto blanco. "Yo hago a mis jugadores más fuertes con el trabajo y mis jugadores me hacen más fuerte con su trabajo. Llevamos un año juntos y estamos mejor. Es la evolución normal de las cosas. Si el entrenador no hace a sus jugadores mejorar es que no es bueno y si los jugadores no mejoran a su entrenador es que no son buenos", indicó.

'Mou' no quiso desvelar el once que jugará este miércoles en Ámsterdam, aunque sí confirmó la delantera. "Juegan Benzema e Higuaín. Antonio también, porque el que traigo a rueda de prensa siempre juega. Ya son tres. No quiero decir más. Los jugadores están habituados a jugar tres partidos a la semana. Hemos traído tres canteranos de los cuales Pacheco no estará en el banquillo. Jesé y Pedro sí. Los demás son de la primera plantilla y algunos jugarán mañana y el sábado", dijo.

Acerca del posible debut de Jesé, Mourinho señaló que, con él, han debutado 20 jugadores entre partidos oficiales y amistosos. "Él es uno más y tiene que trabajar con su equipo para tener futuro aquí", apuntó el entrenador blanco, quien aseguró que no piensa en el clásico ("Estoy preocupado por el partido de mañana", afirmó) y que, para él, Van Gaal, "de cero a diez como entrenador es un 10, y como persona es 11".