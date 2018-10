Mourinho: "Un partido no decide nada, pero es muy importante"

Publicado 20/02/2018 20:32:22 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador portugués del Manchester United, José Mourinho, avisó de que el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Sevilla FC (este miércoles, 20:45 horas) "no decide nada", pero sí "es muy importante" para superar la eliminatoria ante un rival que presenta "buena organización defensiva".

"Hay un largo camino por recorrer aún. Tenemos que concentrarnos en el difícil rival y en el primer partido de esta eliminatoria, un partido que no decide nada, pero que es muy importante", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el equipo andaluz.

El preparador de los 'diablos rojos' descartó favoritismos, pero dejó claro que irán "con todo". "Creo que mañana y en algunas semanas en Old Trafford, los dos equipos están muy equilibrados. Daría las mismas opciones a ambos equipos, pero iremos con todo y estamos seguros de que podemos hacerlo", avisó.

Además, preguntado por el Sevilla, el exentrenador del Real Madrid destacó su "motivación" y la "buena organización defensiva". "Pueden ser amables con nosotros y decir que somos favoritos. Pero prefiero decir que tienen una buena mentalidad para estas eliminatorias. Disfrutaron de la Europa League y ahora tienen la oportunidad de jugar en la competición más grande de todas, por lo que la motivación es aún mayor", reconoció.

"El Sevilla FC tiene una buena organización defensiva, defienden con todos. Montella es italiano y los entrenadores italianos saben cómo organizar a sus equipos muy compactos desde el punto de vista defensivo", añadió el de Setúbal.

Además, respecto al último partido, la victoria sobre el Huddersfield (0-2) en los octavos de final de la FA Cup, Mourinho resaltó la entrada de Sergio Romero en la portería. "Jugamos contra el Huddersfield con los jugadores disponibles. El único que no jugó fue De Gea. Pero no fue por reservarlo, si no porque tenemos mucho respeto por Romero y se merece jugar algunos partidos y estar listo para el Mundial", valoró.

Por último, el preparador de los 'red devils' comentó el fichaje de Alexis Sánchez procedente del Arsenal, que disputa la Liga Europa, por su equipo, "un grande" en esta competición". "El Manchester United es un equipo grande en la 'Champions', siempre queremos jugar contra los mejores equipos y por eso nos gusta esta competición. Entonces, Alexis quería venir a un equipo que jugase la Liga de Campeones", sentenció.